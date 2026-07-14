Пенсии в Украине обесцениваются из-за неправильной индексации: что происходит

Новые пенсии в Украине не индексируются в полном объеме и стремительно теряют покупательную способность. Это происходит на протяжении многих лет. И хотя Верховный Суд признал, что даже новые пенсии должны индексироваться в полном объеме, правительство и ПФУ продолжают ограничивать перерасчет.

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Об этом говорится в публикации OBOZ .UA. Например, в марте 2026 года пенсии индексировали на 11,2% (это сумма, рассчитываемая как половина среднего за три года роста зарплат и половина уровня инфляции).

Однако на 11,2% индексировали далеко не все выплаты. Если украинец недавно вышел на заслуженный отдых, то вместо 11,2% выплату ему могли повысить, например, всего на 2,4%. В постановлении правительства № 236 говорится:

если пенсия назначалась до 2021 года — её повысили на 11,2%;

в 2021–2022 годах — на 6,1%;

в 2023 году — на 4,8%;

в 2024 году — на 3,6%;

в 2025 году — на 2,4%.

Например, если вам исполнилось 60 лет в 2025 году и вы своевременно вышли на пенсию, размер которой составил 5 тыс. грн, в марте 2026 года должны добавить всего 120 грн (2,4%). Хотя полный размер индексации (11,2%) предполагал бы повышение на 560 грн.

Такая ситуация приводит к тому, что пенсионер после выхода на заслуженный отдых в течение следующих нескольких лет с каждым годом становится беднее. Ведь ограниченная индексация не позволяет компенсировать даже уровень инфляции.

Предположим, что пенсионер с полным стажем и пенсией в 5000 грн вышел на заслуженный отдых. Если вместо полноценной индексации выплату повышать минимально (как это часто практикует правительство для "новых" пенсионеров – всего на 100–135 грн в год), то за четыре года она вырастет примерно на 435 грн (около 8%) – до 5435 грн.

При этом кумулятивный уровень инфляции за аналогичный период может составить более 58%. Если бы пенсии повысили хотя бы на уровень роста цен, то вместо 5435 грн украинец из нашего примера должен был бы получать 7930 грн. Только в таком случае покупательная способность его пенсии не изменилась бы с момента назначения. Вместо этого реальная стоимость выплаты сокращается почти на треть — происходит стремительное обнищание.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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