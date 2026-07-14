Иран атаковал ракетами танкеры в Ормузском проливе: среди раненых – двое украинцев

Иранские войска атаковали два нефтяных танкера в Ормузском проливе. Боевики нанесли удар ракетами, вследствие чего судна получили серьезные повреждения.

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В результате атаки погиб член экипажа и восемь получили ранения, среди которых – двое граждан Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Подробности атаки

По информации эмиратского оборонного ведомства, целями двух иранских крылатых ракет стали танкеры Момбаса и Аль-Бахия. Удары были нанесены во время прохождения южной судоходной полосы Ормузского пролива в пределах территориальных вод Омана.

В министерстве заявили, что иранская атака привела к гибели одного индийского члена экипажа на танкере Момбаса и ранения восьми других, включая четыре, которые получили серьезные травмы. Среди раненых шесть граждан Индии и два гражданина Украины. Нападение также повлекло материальные повреждения обоих танкеров в результате вспыхнувших на борту пожаров, которые впоследствии были локализованы.

Министерство обороны ОАЭ "осудило это дерзкое нападение" и констатировало, что атака Ирана была "серьезным и явным нарушением международного права, угрожающим безопасности и стабильности региона".

В то же время в ОАЭ намекнули, что могут нанести удары по Ирану, однако прямой угрозы тегеранскому режиму оборонное ведомство не стало озвучивать.

"ОАЭ сохраняют полное право на ответ на эту эскалацию и на принятие всех необходимых мер по защите своей территории, граждан и резидентов таким образом, что обеспечивает ее суверенитет, безопасность и стабильность, а также защищает национальные интересы", – говорится в сообщении.

Министерство также подтвердило, что "остается на самом высоком уровне готовности и подготовки к противодействию любым угрозам". В ОАЭ заверили, что "принимают все необходимые меры для решительного ответа" на любую попытку подорвать безопасность и стабильность страны.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Ирана публично заявить об открытии Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов. Причем иранский режим должен был сделать это в течение ближайших 24 часов, до конца субботы, 11 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующий день, 12 июля, Соединённые Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране, впервые применив морские дроны. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

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