Теперь F-16: Кулеба намекнул на поставки союзниками самолетов для ВСУ

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул на то, что работа по передаче партнерами Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook. Министр сказал своему коллеге из одной из европейских стран о том, что Украине нужны эти самолеты, а тот ответил, что взял этот вопрос в работу.

" – Теперь F16? – Да. – Беру в работу, друг. Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал дипломат.

О каком именно государстве идет речь, глава МИД не сказал.

Кулеба подчеркнул, что Украина может все, поэтому для достижения цели нужно много работать, не сдаваться и не отчаиваться.

Ранее Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине самолетов уже сдвинулся с мертвой точки. Партнеры нашей страны осознают, что украинским Вооруженным силам нужна такая техника для противостояния стране-агрессору РФ.

А в Воздушных силах ВСУ отметили, что западные партнеры уже определили тип самолета, который передадут Украине для борьбы с российскими оккупантами. Сроки подготовки личного состава также запланированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

– Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

– Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть на следующем "Рамштайне" возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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