Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украине истребителей F-16 – СМИ

Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16. В частности, в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра в ходе дебатов в Палате представителей (нижней палаты парламента). Его слова процитировало RTL Nieuws.

"Правительство беспристрастно рассмотрит такой запрос", – указал глава нидерландского МИД.

Он добавил, что будет смотреть на такую возможность с "открытым разумом". Министр также сказал об отсутствии табу и на поставку обычного оборудования ВСУ. Здесь Хукстра указал на опасения, что в ближайшие месяцы Россия начнет еще одно большое наступление.

Со своей стороны министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, находясь в Давосе, прокомментировала поставки боевых танков Украине, подчеркнув, что они должны происходить в рамках коалиции внутри Европы или НАТО. Накануне в Амстердаме отметили, что готовы оплатить немецкие Leopard 2, которые будут отправлены Киеву в рамках международной коалиции. Ранее страна также оплачивала поставки ВСУ советских танков Т-72 из Чехии.

"Это безусловно то, что мы готовы сделать", – сказала политик.

СМИ отмечают, что у самих Нидерландов нет "Леопардов", но они "арендовали" восемнадцать у Германии. Именно ФРГ, разработавшая эту технику, должна дать решающее согласие – то есть разрешение другим странам, таким как Польша и Финляндия, на поставки в Украину.

"Мы ждем позиции Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", – сказала Оллонгрен, комментируя ожидания от встречи в формате "Рамштайн-8", стартовавшей в Германии 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты – польские истребители МиГ-29 и американские F-16. Такая авиация, уверен военный, поможет украинцам защитить небо от российских ракет.

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