Зеленский призвал союзников обсудить предоставление Украине дальнобойных ракет и F-16 на следующем ''Рамштайне''

Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16. По его словам, это стало бы шагом вперед на фоне уже имеющейся военной помощи нашему государству в войне с агрессором РФ.

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С такими словами украинский лидер выступил по видеосвязи на восьмой встрече в формате Рамштайн, которая стартовала 20 января в Германии. Как передает Sky News, он просил партнеров обсудить его предложение на следующем заседании.

"Зеленский закончил свое выступление на конференции призывом к следующей встрече "Рамштайн" предоставить ракеты большей дальности... и истребители F-16. И то, и другое будет шагом вперед по сравнению с отправкой нынешней военной помощи", – говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что предоставления ракет Украине до сих пор ограничивались боеприпасами, которые не могут лететь достаточно далеко, чтобы поразить российские цели глубоко в тылу врага на временно оккупированных территориях, не говоря уже о территории самой РФ.

Между тем, было и нежелание отправлять истребители западного производства, такие как американские самолеты F-16.

Вместо этого обсуждения партеров о поставках авиации украинским Силам обороны были больше сосредоточены вокруг предоставлении истребителей МиГ-29 советского производства. Хотя и они пока зашли в тупик.

Напомним: 20 января в Германии началась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке которой – предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. В частности, союзники могут договориться о поставках ВСУ боевых танков Leopard 2. Накануне заседания партнеры Киева уже анонсировали ряд поставок военной техники и важного вооружения.

На открытии заседания Зеленский обратился к контактной группе по обороне Украины, призвав к принятию таких решений, которые "могут лишить российское зло любой силы". Он заявил, что в силах союзников "гарантировать разрушающие террор артиллерию и авиацию, а также добиться победы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в день встречи "Рамштайн-8" в правительстве Нидерландов заявили, что готовы рассмотреть возможность передачи Украине истребителей F-16. В частности, при условии, что Киев обратится с соответствующей просьбой.

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