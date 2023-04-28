Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе интенсивного обмена мнениями собеседники затронули все важные вопросы современного состояния двусторонних отношений и военной ситуации в Украине. Последний раз два лидера общались в начале января 2022 года. Тогда они обменялись поздравительными телеграммами по случаю тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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Особое внимание было уделено установлению прочного и справедливого мира для Украины. Владимир Зеленский подчеркнул неизменную позицию Украины касательного единого Китая, и поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Зеленский выразил благодарность за предоставленную гуманитарную помощь и подчеркнул, что Украина достойно заботится о гражданах Китая на своей территории. Особо была подчёркнута важность укрепления украинско-китайского партнёрства. До российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Так, достигнута договоренность о возобновлении работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. Было объявлено о назначении нового посла Украины в Пекине. Поскольку разговор проходил в день 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС как крупнейшей в мире техногенной катастрофы в истории человечества, Киев обратил внимание на то, что оккупация Россией крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в городе Энергодар создает большую опасность, так как российская сторона использует АЭС как прикрытие для войск РФ, чтобы избежать ответных ударов со стороны украинской армии, так как агрессор отсюда обстреливает мирные украинские близлежащие города и сёла. Создается впечатление, что в Москве абсолютно не уважают справедливый интерес жителей всех стран мира жить в гарантированно безопасной обстановке без ядерной и радиоактивной угроз. В связи с этим прозвучала просьба к Пекину сыграть важную роль в урегулировании вопросов безопасности вокруг Запорожской АЭС, что будет соответствовать духу Будапештского меморандума о гарантиях Украине, подписанного и китайской стороной. Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на фронтах, которая достаточно сложная, но украинская армия удерживает свои позиции. В то же время она готова освободить все временно оккупированные территории. Украина не начинала эту войну, но Киев должен вернуть суверенитет на все свои территории в пределах государственной границы от 1991 года, включая Крымский полуостров. Это абсолютно соответствует целям и принципам международного права и Устава ООН. Китайский глава был ознакомлен с уровнем разрушений, вызванных неспровоцированным российским военным вторжением. При этом Российская Федерация похитила с временно оккупированной территории 20 тысяч украинских детей. Была представлена украинская формула мира и как идёт подготовка к организации Глобального саммита Мира. Киев надеется, что Китай примет активное участие в усилиях по восстановлению мира, ведь никто так не хочет мира, как украинский народ. Украинцы борются за него как за свое будущее и поэтому реализуют законное право на самооборону. Необходимо добиться прочного мира, который бы основывался на принципах международного права и Устава ООН. Не может быть мира за счёт территориальных уступок, а территориальная целостность должна быть достигнута в рамках существования границ Украины в 1991 году.

Президент Зеленский подчеркнул важность сдержанности всех стран в поддержке Российской Федерации в войне. Особенно это касается военно-технического сотрудничества и поставок вооружений. Москва превращает любую поддержку в продолжение своей агрессии и отказ от мира. Чем меньше поддержки получит Россия, тем быстрее закончится эта война и вернётся стабильность в международные отношения. Украина готова оставаться гарантом глобальной безопасности на мировых рынках продовольствия. Украинские порты теперь стали заложниками российской агрессии и заблокированы российской армией, а вместе с ними и пути экспорта пшеницы и других продуктов питания во многие регионы мира. Таким образом, реализация Черноморского маршрута доставки зерна на мировые рынки требует поддержки всех международных игроков. Благодаря этой инициативе реализуется гуманитарная программа "Зерно из Украины". Так что это был часовой предметный разговор, открывающий новые возможности использования политического влияния Китая в мире для возвращения принципов и правил, на которых держался миропорядок. Позиция Пекина совпала с позицией Киева в необходимости поддержки черноморского пути доставки зерна. Китай направляет в Украину своего специального посланника (бывшего посла Китая в Москве) для установления прямого политико-дипломатического общения. Вторжение Москвы нанесло огромный ущерб украинско-китайским деловым отношениям.

Создается впечатление, что даже после официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ Кремль продолжил свою агрессивную политику, объявив о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это противоречит некоторым пунктам совместного заявления, подписанного в Москве президентами Китая и Российской Федерации за несколько дней до этой откровенной провокации. Пекин дал понять миру, что не поддерживает расширение базирования ядерного оружия, а также угрозу применения оружия массового уничтожения. А кто бы это поддержал, если не сумасшедшая Москва и, разве что, Северная Корея.