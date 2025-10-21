Татьяна Бережная стала вице-премьером и министром культуры Украины: что о ней известно

Верховная Рада Украины 21 октября назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.

Видео дня

Об этом стало известно из прямой трансляции пленарного заседания ВРУ. До этого Бережная исполняла обязанности главы Минкульта. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что это уже пятый министр культуры за последние пять лет. Однако она стала первой за шесть лет вице-премьером по гуманитарным вопросам.

Перед голосованием в Раде кандидатуру Бережной поддержала фракция "Слуга народа", а 15 октября Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики порекомендовал назначить Бережную на должность вице-премьера и министра культуры.

Образование Татьяны Бережной

Татьяна Бережная по образованию юрист, адвокат. Степень бакалавра по направлению подготовки "Право" и степень магистра по специальности "Правоведение" она получила в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Также Бережная училась в Украинской школе политических студий, в Аспен Институт Киев на программе "Ценности и общество" и Киевской школе экономики по направлению "Специалист по вопросам взаимодействия с властью (GR)".

В 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS), получив квалификацию по направлению "Управление и администрирование".

Карьера и назначение в правительство

Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. С 2011 года работала в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

В 2017-2022 годах ее внесли в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения и перечень ведущих юристов Украины по этому же направлению.

С 2022 года она занимала должность заместителя тогдашнего министра экономики Юлии Свириденко, где отвечала за политику в сфере труда и занятости. Ее направлениями работы: реформирование трудовой сферы, создание новых рабочих мест, борьба с безработицей, гендерное равенство в оплате труда, а также интеграция ветеранов в рынок труда.

Кроме этого, Бережная представляла Украину на международной арене как генеральный комиссар EXPO-2025 в Осаке (Япония). Она занималась организацией национального павильона и представления Украины за рубежом.

До назначения в Минэкономики Бережная координировала разработку предложений и реализацию принятых решений по формированию и реализации государственной политики по вопросам сотрудничества Украины с ЕС в сфере экономики и торговли, политики интеграции национальной экономики в мировую экономику, сотрудничества со Всемирной торговой организацией, стратегии развития экспорта Украины.

Почти три месяца, с 28 июля 2025 года, Бережная исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Кто ранее возглавлял Минкульт

С сентября 2024 года до июля 2025-го Министерство культуры возглавлял Николай Точицкий – дипломат и бывший посол Украины в Люксембурге и Бельгии, а также представитель Украины при Совете Европы. Именно при нем министерство получило нынешнее название – "Министерство культуры и стратегических коммуникаций". Его назначение называли "нестандартным", но оно имело целью усиление культурной дипломатии.

До Точицкого должность исполняющего обязанности занимал Ростислав Карандеев, который ранее работал первым заместителем министра Александра Ткаченко.

При этом Ткаченко руководил министерством с июня 2020 года по июль 2023-го. До этого он был народным депутатом от партии "Слуга народа" и возглавлял парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Еще раньше Ткаченко более десяти лет возглавлял медиахолдинг "1+1 Media". Его деятельность на посту министра неоднократно критиковали из-за политики финансирования культурных проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года народная артистка Украины Оксана Билозир заявила, что не исключает для себя возвращение в министерское кресло. Комментируя назначение Татьяны Бережной на должность и.о. главы Минкульта, певица вспомнила свой опыт работы на этой должности и отметила, что имеет достаточно знаний, чтобы снова эффективно выполнять обязанности главы ведомства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!