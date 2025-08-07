Оксана Билозир заявила, что готова снова возглавить Минкульт, несмотря на покушение на нее: но есть нюанс

Народная артистка Украины Оксана Билозир заявила, что не исключает для себя возвращение в министерское кресло. Комментируя недавние кадровые изменения в Министерстве культуры, певица вспомнила свой опыт работы на этой должности и отметила, что имеет достаточно знаний, чтобы снова эффективно выполнять обязанности главы ведомства.

Речь идет о назначении Татьяны Бережной временно исполняющей обязанности министра культуры и информационной политики. В комментарии ТСН Билозир выразила сомнения, что новая руководительница останется на этой должности надолго, но от каких-либо советов воздержалась.

"Никаких советов я ей давать не буду. У каждого свой путь. Только желаю ей сделать много хороших дел, пока она имеет этот уникальный момент. Я думаю, она на этой должности ненадолго. Она же просто исполняющая обязанности министра, то есть официально министр еще не назначен", – отметила Билозир.

Наибольший резонанс вызвало ее признание о готовности снова вернуться к министерской работе. 20 лет назад она уже была министром культуры при каденции президента Виктора Ющенко.

"Я бы с удовольствием вернулась, потому что я знаю, что делать на этой должности, в этой системе. Это часть моей истории. Но, поверьте, ко мне точно не обратятся. Я – не член их команды и близко – ни по духу, ни по мировоззрению. Я – украиноцентрична и не спела ни одной русскоязычной песни за всю свою творческую жизнь, а я на сцене уже более 45 лет", – поделилась артистка.

Билозир также публично рассказала об обстоятельствах своего короткого срока пребывания на посту министра в 2000-х годах. По ее словам, причиной стала попытка покушения на ее жизнь.

"Вы сами знаете, почему так произошло. Меня же отравили, я была при смерти. И еще потом три года была на инвалидности. На тот момент я это скрывала, потому что мне надо было выжить. Я же боролась за жизнь, которой меня хотели лишить. А если бы все было хорошо, поверьте, я бы еще долго была министром культуры", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Билозир уже намекала на политические амбиции. Она планирует стать нардепом, но это все будет в будущем.

