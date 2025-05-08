'Такого еще не было': Зеленский отреагировал на ратификацию Радой соглашения о недрах с США

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Документ поддержали 338 народных депутатов.

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Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. Президент поблагодарил всех, кто присоединился к подготовке соглашения, а также парламентариев, которые поддержали его во время голосования.

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовилсоглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение", – отметил Зеленский.

По его словам, после завершения юридических процедур и поступления текста ратификационного закона из парламента в Офис Президента будет создан специальный фонд, предусмотренный соглашением.

Президент отметил долгосрочное значение этой договоренности для обоих государств. Он подчеркнул, что подобного перспективного экономического соглашения между Украиной и США еще не было.

"Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это - сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах, создать рабочие места и обеспечить технологическое развитие", – заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что заключение соглашениястало результатом политических договоренностей между Украиной и США. Он напомнил о предыдущих переговорах с американским лидером:

"Как мы и договаривались с Президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами", – добавил президент.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого она одобрительно оценила решение Верховной Рады о ратификации соглашения об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, назвав его важным сигналом для мировых партнеров и инвесторов.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, реализация соглашения о недрах может длиться годами, ведь запуск новых месторождений требует значительных инвестиций и времени. В то же время эксперты отмечают большой потенциал: Украина владеет около 5% ключевых мировых ресурсов, таких как литий, титан, уран и графит. Соглашение открывает путь к привлечению иностранных инвесторов для их добычи.

Позже в Украине и США официально опубликовали текст соглашения о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Документ, который еще должна ратифицировать Верховная Рада, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США - оно может стать американским вкладом в фонд.

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