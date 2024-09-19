Мутный, хамовитый, косноязычный, самовлюблённый, не способный по-настоящему противостоять даже тупой кукле, — примерно так характеризует известный Марк Солонин того, кого нельзя не узнать уже даже по такой сжатой характеристике.

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И в то же время, по словам того же блогера, чем добрый врач, обещающий человеку с гангреной минеральную воду "так долго, сколько понадобится", лучше врач злой, говорящий о неизбежной ампутации, но "жить будешь".

Разумеется, не соглашаясь с такой аналогией, ищу контраргументы. И пока что их не вижу, хотя жажду найти. Однако любая РЕАЛЬНАЯ информация добрым доктором слишком засекречена. Есть только огромная надежда, что она есть.

Впрочем, всё равно решать не мне. Ну а у тех, кто будет решать, в том числе у переменчивых, колеблющихся, шатких и потому ключевых, ещё есть время — больше месяца.