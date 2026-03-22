'Сужаем перечень вопросов для заключения соглашения': Виткофф заявил о 'конструктивных' переговорах с Украиной

21 марта во время встречи украинской и американской делегаций в Майами (штат Флорида, США) разговоры были сосредоточены "на сужении круга нерешенных вопросов" мирного соглашения. Переговоры были конструктивными.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. На своей странице в X (Twitter) он поделился результатами очередного визита представителей Киева. Отметим: наша делегация в воскресенье, 22 марта, продолжит переговоры в Майами.

Как в США оценили переговоры

Уиткофф отметил, что Америка и Украина "провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий".

Внимание было акцентировано на "сужении круга и решении оставшихся вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению".

"Мы приветствуем продолжение сотрудничества, направленного на решение нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим президента Соединенных Штатов за его неизменное лидерство в продвижении этих усилий", – подытожил Уиткофф.

Добавим: американскую сторону представляли Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента Крис Карран.

В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что заявили в Украине

Вечером в субботу, 21 марта, Умеров информировал, что Киев и Вашингтон "продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека".

"Отдельное внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам", – написал он в соцсети.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал переговоры, но фактически не предоставил никаких подробностей.

"Самое главное – понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли", – заявил глава государства.

Он подчеркнул: в любом случае Украина будет демонстрировать полную готовность к диалогу. "Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну – войну России против Украины. Война никому не нужна", – сказал Зеленский.

