Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером: что известно

Утром 21 марта украинская переговорная делегация прибыла в США. Представители Украины должны встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и с зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Об этом сообщает Укринформ. Среди тем, которые планируют поднять в ходе переговоров украинские чиновники – договоренности по безопасности, в частности по ПВО и окончанию войны России против Украины, а также сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по беспилотникам-перехватчикам.

Утром в субботу корреспондент Укринформа сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Майами (штат Флорида) для участия в двусторонних переговорах с представителями США.

В состав делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, а также председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

От США участие в переговорах примут Уиткофф и Кушнер.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться договоренности по безопасности, в частности относительно ПВО и окончания войны России против Украины.

Так, по словам президента Зеленского, во время встречи 21 марта речь пойдет о подготовке будущих трехсторонних переговоров, санкциях против России и работе над договорами между Украиной и США относительно гарантий безопасности и восстановления.

Также украинская делегация может поднять вопрос о подписании с США соглашения по производству дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский раскритиковал частичное снятие санкций США с России и Беларуси. По его убеждению, такие шагиослабляют международное давление на агрессоров. Глава государства также выразил надежду на поддержку европейских партнеров.

Тем временем Трамп набросился на Зеленского после очередной порции критики в адрес НАТО. Украинского президента его американский коллега упрекает в том, что "Украина не сделала ничего, чтобы помочь нам".

