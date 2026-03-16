'Давление на агрессора – это ключ к миру': Зеленский рассказал, как функционирует Россия во время переговоров

Только сильное давление может заставить Российскую Федерацию отказаться от агрессии. Россияне "готовы держать себя в рамках" под влиянием страха, и наоборот – с ослаблением давления захватчики считают, что им везет, поэтому стремятся воевать дальше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером в понедельник, 16 марта. Соответствующее видео пресс-служба ОП опубликовала на YouTube-канале.

РФ не заинтересована в переговорах

Как отметил глава государства, Россия не готовится к миру. Чтобы противостоять врагу, Украина наращивает свою защиту, но одновременно наша страна не отказывается от мирных переговоров.

"Переговоры при этом не откладываем, в дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что Российская Федерация "функционирует очень просто". "Если они боятся, они готовы держать себя в рамках. Если давление на Россию ослабляют, Россия думает, что ей везет и что она вроде бы может воевать дальше. Именно поэтому давление на агрессора – это ключ к миру, к настоящей дипломатии и к настоящим договоренностям", – сказал президент.

В понедельник секретарю СНБО Рустему Умерову он отдал новые поручения. Умеров постоянно, 24/7 общается с американской стороной.

"Также на неделе мы будем работать с нашими партнерами в Европе, чтобы возможностей защиты у Украины стало больше, больше, а у партнеров – больше готовности поддерживать нас, поддерживать Украину", – сообщил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Украины заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле никогда не стремился к переговорам и завершению войны. Москва лишь имитировала готовность к диалогу, одновременно пытаясь выдвигать Киеву ультиматумы и требовать территориальных уступок.

– Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором РФ на паузе. Подготовку к следующему раунду Владимир Зеленский назвал "целой Санта-Барбарой".

