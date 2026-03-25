Турецкий поставщик ООН покупает украденное в Мариуполе зерно у российских производителей дронов: всплыли громкие подробности

Международное журналистское расследование выявило новые факты незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Выяснилось, что продукция из Мариуполя попадает в Турцию, в частности в компанию, связанную с программами ООН.

К схеме, по данным журналистов, причастны российские структуры, связанные также с производством дронов для войны против Украины. Об этом свидетельствует расследование "Слідство.Інфо" в сотрудничестве с OCCRP.

По данным журналистов, в течение 2023–2024 годов российская компания "Ника" экспортировала более 54 тысяч тонн пшеницы с временно оккупированного Мариуполя в Турцию. Часть этого зерна оказалась в турецкой компании "Erisler", которая является участницей Всемирной продовольственной программы ООН.

Как установили расследователи, "Ника" фактически поставляет зерно, вывезенное с оккупированной территории. В декларациях на продукцию указано, что производственные мощности расположены именно в Мариуполе. При этом общие объемы экспорта стремительно росли: если в 2023 году речь шла о более 15 тысяч тонн, то в 2024 году — уже почти 60 тысяч тонн.

Владельцы компании "Ника" также связаны с другим бизнесом – производством беспилотников. Речь идет о предприятии "Робоавиа", которое, по данным украинской разведки, производит разведывательные и ударные дроны для российской армии и находится под санкциями.

Журналисты установили, что зерно из оккупированного Мариуполя транспортируется по сложной схеме. Сначала его вывозят морем в российский порт Темрюк, где оформляют документы уже как российский товар. После этого продукцию отправляют в Турцию, скрывая ее настоящее происхождение.

В частности, одна из партий объемом более 7,8 тысячи тонн была доставлена турецкой компании "Erisler" в апреле 2024 года. В документах отмечалось, что груз происходит из России, хотя фактически он был вывезен из Мариуполя.

Эксперты отмечают, что такие действия являются нарушением международного права. Вывоз зерна с оккупированных территорий происходит без разрешения Украины, без надлежащего таможенного оформления и с искажением информации о происхождении товара.

В то же время официальная Анкара ранее заявляла о намерении не допускать незаконной торговли украинским зерном. В частности, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверял, что страна проверяет происхождение продукции и не будет принимать товары сомнительного происхождения.

В ответ на запросы журналистов компания "Global Commodities and Logistics Limited", которая выступает посредником в поставках, отрицала закупку зерна из Мариуполя и заявила, что работает в соответствии с международными стандартами.

В свою очередь международная компания "Cotecna" сообщила, что не имеет возможности самостоятельно проверять реальное происхождение товаров и полагается на документы, предоставленные контрагентами.

По оценкам международных экспертов, Россия системно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий. Общий объем похищенной агропродукции с 2022 года может достигать десятков миллионов тонн.

Расследователи отмечают: такие схемы не только наносят экономический ущерб Украине, но и подрывают доверие к международной торговле, поскольку сокрытие происхождения товаров происходит на системном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна и продавала его в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы, в частности в Египет. Отмечается, что это не только экономические потери для Украины, но и фактор дестабилизации мирового продовольственного рынка и дополнительное финансирование войны.

