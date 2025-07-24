Зеленский обсудил с главой МИД Израиля возможности совместного производства оружия и усиления ПВО: о чем договорились

В среду, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Они, в частности, обсудили возможности совместного производства оружия и усиления ПВО.

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Об этом сообщили в Офисе Владимира Зеленского. Президент, во время переговоров, поблагодарил израильского дипломата за поддержку Украины и украинцев и этот визит.

"Спасибо за визит. Это сигнал поддержки нашей страны, особенно во время войны, в трудное время. Мы благодарим за поддержку Украины и украинцев", – подчеркнул глава государства.

Гидеон Саар отметил стойкость украинского народа в борьбе против российской агрессии и отметил, что Израиль заинтересован в укреплении отношений с Украиной.

"Мы знаем, что Украина переживает сложные времена на протяжении этой войны. Мы друзья. Мы приехали, чтобы укрепить отношения по всем направлениям. Надеюсь, мы сделаем эти отношения крепче. И это также важно для нас", – сказал министр иностранных дел Израиля.

Во время встречи речь шла об экономическом и оборонном сотрудничестве. В частности, обсудили усиление украинской ПВО и возможности для совместного производства оружия.

Стороны также уделили особое внимание санкциям против России и важности увеличения давления на РФ.

"Обсудили гуманитарную поддержку. Глава государства поблагодарил Израиль за решение предоставить Украине помощь на 1,2 млн долларов США, которая будет охватывать системы водоснабжения для южных регионов, и акцентировал на необходимости в оборудовании для гуманитарного разминирования", – резюмировали встречу в Офисе президента.

Напомним, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 23 июля прибыл с официальным визитом в Киев.

Стоит отметить, что Израиль помогает Украине с развитием медицинской инфраструктуры, а также занимается вопросами здравоохранения и психологической помощи. В начале большой войны страна предоставила нам значительную гуманитарную помощь, кроме того, больных и раненых украинцев лечили в медучреждениях Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с официальным двухдневным визитом. Сразу после приезда он посетил места попаданий в результате ночной атаки в районе Лукьяновки. В столице политик также принял участие в конференции послов Украины.

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