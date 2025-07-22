В Киев прибыл глава МИД Израиля: в планах – встреча с Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. Он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Издание Times of Israel, ссылаясь на источники, более подробно рассказало о программе визита Саара.

"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. В программе – встречи с украинским руководством и с еврейской общиной", – написал Бродский в своем Telegram-канале.

Издание Times of Israel со ссылкой на собственный источник сообщило, что Саар, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем председателя украинского парламента и местной еврейской общиной.

Министр иностранных дел Израиля также посетит мемориал Холокоста Бабий Яр, где во время Второй мировой войны нацистские войска расстреляли более 33 000 евреев.

Отмечается, что эта поездка является самым высокопоставленным официальным визитом израильского чиновника в Украину с февраля 2023 года, когда нашу страну посетил предшественник Саара, нынешний министр энергетики Израиля Эли Коэн.

Напомним, Израиль помогает Украине с развитием медицинской инфраструктуры, а также занимается вопросами здравоохранения и психологической помощи. В начале большой войны страна предоставила нам значительную гуманитарную помощь, кроме того, больных и раненых украинцев лечили в медучреждениях Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с официальным двухдневным визитом. Сразу после приезда он посетил места попаданий в результате ночной атаки в районе Лукьяновки. В столице политик также принял участие в конференции послов Украины.

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