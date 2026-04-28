'Что нам делить?' Народные артистки Бучинская и Бужинская положили конец вражде на глазах у всех украинцев

Народные артистки Украины Наталья Бучинская и Екатерина Бужинская публично помирились после почти 10 лет конфликта. Певицы не только прекратили многолетний спор, но и договорились о совместном творческом проекте – дуэт.

Обе согласились, что конфликт исчерпан и больше не имеет смысла его продолжать. Это произошло во время интервью Бучинской ведущему Славе Демину, который во время записи связал певиц и предложил им поговорить напрямую.

По словам Натальи Бучинской, ранее она не имела прямого контакта с коллегой и пыталась урегулировать ситуацию через посредников. В частности, композитор Николо Петраш предлагал им записать совместную песню, однако тогда инициатива не получила продолжения. Певица отметила, что со временем пересмотрела ситуацию и пришла к выводу, что причин для вражды нет.

"Напрямую я не помню, чтобы я звонила. Через Николо, композитора, я вела разговор. Но даже была такая история, что Николо предложил спеть дуэт "Две планеты". Он сказал: "Ты не против спеть?" Я говорю: "Да нет, наоборот, прикольно. Бужинская и Бучинская. Наконец-то люди увидят, что это два разных человека. Это же хайп". Он сказал об этом Екатерине, и Екатерина написала статью. Давайте так, я многое переосмыслила, нам нечего враждовать", – вспомнила Бучинская.

Во время эфира Слава Демин позвонил Екатерине Бужинской и предложил ей лично обсудить ситуацию с Бучинской. В ответ Бужинская заявила, что готова к примирению и ранее уже озвучивала идею записать дуэт, но не получила ответа.

"Может, как психологи говорят, мы друг друга раздражаем, потому что мы видим что-то похожее, что-то свое, – сказала Бучинская и ответила на инициативу ведущего на звонок: – А чего не поговорить? Нам нечего делить. Ну а на что тут обижаться?"

В разговоре Бужинская и Бучинская согласились, что им стоит объединиться. Бучинская отметила, что они "две мудрые красивые женщины", которым пора создать что-то общее, а Бужинская поддержала эту идею, подчеркнув, что дуэт стоит реализовать.

"Я готова. Я в интервью Маричке Падалко предложила сделать дуэт. Ответа я не получила", – сказала Екатерина Бужинская по телефону.

Тогда Бучинская ее поддержала: "Мы две мудрые красивые женщины, нам пора что-то сотворить".

Контекст конфликта

Конфликт между певицами длился годами. Одной из причин стала схожесть их фамилий, из-за чего артисток часто путали. В 2025 году Бучинская в интервью "Суспільному" заявила, что начала карьеру раньше, а также высказалась о происхождении фамилии коллеги.

"Мы абсолютно разные люди, абсолютно разные певицы. В шутку я говорила: Бучинская – я родилась с этой фамилией, а псевдоним Бужинская – это придуманный тогдашним продюсером Екатерины Бужинской от какого-то там графа. Это их истории, пусть они в этом разбираются. Единственное, что мне было некомфортно – неужели нельзя было какую-то другую фамилию найти? Но это было уже давно", – говорила тогда Бучинская.

В ответ Бужинская резко отреагировала в Facebook, отрицая эти утверждения и обвинив Бучинскую в распространении недостоверной информации. Она также подняла вопрос о политических выступлениях коллеги в прошлом, что дополнительно обострило конфликт.

"Полная некомпетентность ведущей. Она даже не поинтересовалась, что я на 10 лет раньше начала свою карьеру. И Наталка придумывает про "псевдоним", когда это фамилия моей мамы! Проплаченные интервью и ни одного неудобного вопроса. А как же пение с Кобзоном и выступление на Антимайдане? А еще вопрос: где помощь ВСУ? Есть ли здесь мои подписчики, которые следят за моим творчеством с 1996 года?" – писала Бужинская.

Артистка также отмечала, что из-за путаницы с фамилиями испытывала репутационные потери в 2015-2016 годах, в частности когда организаторы концертов в Европе отказывали ей в сотрудничестве, связывая ее с действиями Бучинской: выступлениями на Антимайдане и поддержкой Партии Регионов.

Стоит отметить, что Бужинская начала свою музыкальную карьеру в 1996-м с фестиваля "Веселад", а Бучинская – в 1995-м с победы в фестивале "Червона рута".

Справка

Наталья Бучинская – народная артистка Украины, родом из Львова, которая получила это звание в 2004 году и стала самой молодой певицей в таком статусе. За свою карьеру она дала более 800 концертов.

Екатерина Бужинская также является народной артисткой Украины. Она родилась в Норильске, впоследствии переехала в Черновцы и выступала сначала под другой фамилией, а затем взяла фамилию матери – Бужинская. В ее активе – восемь альбомов и песни на разных языках.

