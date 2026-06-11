Стубб объяснил, почему не хочет быть переговорщиком с Россией по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, почему не считает себя кандидатом на роль переговорщика с Россией по войне в Украине. Его позиция прозвучала на фоне предложения с украинской стороны о возможном привлечении к этому процессу.

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В то же время финский лидер очертил собственное видение того, кто должен представлять Европу на потенциальных переговорах. Об этом Стубб заявил во время государственного визита президента Кении.

Что известно

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко заявил, что считает президента Финляндии Александра Стубба достойной кандидатурой на роль европейского представителя в переговорах с Россией о прекращении огня.

"Я выбрал бы на эту должность президента Финляндии Александра Стубба. Во-первых, он замечательный дипломат, он умеет вести переговоры и стратегически общаться с президентом Соединенных Штатов", – отметил Мережко.

В то же время сам Стубб не поддерживает такую идею и отмечает, что не видит себя в роли главного переговорщика. По его словам, инициативу должны взять на себя ведущие страны Европы.

"Лично я не считаю себя представителем в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", – заявил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что именно формат так называемой группы E3 является наиболее подходящим для представления интересов Европы в возможных переговорах. В то же время он допускает, что меньшие государства, в частности Финляндия или Норвегия, могут участвовать в процессе на неформальном уровне или в фоновом режиме.

Стубб также отметил необходимость восстановления дипломатического диалога с Россией, в частности на уровне контактов с президентом Владимиром Путиным.

"Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее, с президентом Путиным, и начать дипломатические переговоры", – сказал он.

Ранее Европейские лидеры призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение боевых действий в Украине. Это решение позволит начать переговоры по составлению мирного договора.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня", пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.

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