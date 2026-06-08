Пять пунктов: европейские лидеры выдвинули Путину условия для мира в Украине

Европейские лидеры призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение боевых действий в Украине. Это решение позволит начать переговоры по составлению мирного договора.

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Соответствующее заявление сделали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Е3 с президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ появился на сайте британского правительства.

Что известно

Согласно тексту документа, Берлин, Париж и Лондон осудили ракетные атаки России по украинским городам и вторжение беспилотников на территорию стран-участниц НАТО. Они обязались твердо стоять на стороне Украины.

Документ потребует от России выполнения пяти требований, среди них:

прекращение боевых действий;

заморозка линии фронта и запрет изменения международных границ силой;

гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил;

российские активы будут оставаться замороженными, пока Москва не возместит Киеву ущерб, нанесенный войной.

защита интересов Европы.

Совместное заявление прозвучало после того, как Путин на прошлой неделе отклонил предложение Украины о прекращении огня и эскалации военных действий в течение выходных. Украина обвинила Россию в ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыля, тогда как Россия заявила, что мост, который позволяет добраться до Крымского полуострова, был поврежден.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что союзники должны усилить давление на Москву, поскольку наблюдается "определенное движение внутри России", что свидетельствует о растущем недовольстве тем, как идет война.

"Россиян на самом деле еще не там. Вот почему нам также нужно иметь больше стратегического терпения, мы не являемся теми, кто требует, но на самом деле России нужно поговорить с нами, потому что они также хотят прекратить эту войну, и давайте начнем с прекращения огня", – цитирует ее слова издание Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против инициативы НАТО по ежегодному выделению Украине военной помощи на уровне 0,25% ВВП. Обсуждения продолжались на этой неделе накануне саммита Альянса в Анкаре, где генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хотел закрепить новый механизм поддержки Киева.

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