В Польше собрали всю сумму на автобусы для Винницы после скандала с улицей Бандеры

Поляки собрали необходимую сумму на покупку автобусов для Винницы. Активистам удалось собрать более 500 тысяч злотых. Сбор средств начался после скандала вокруг улицы Степана Бандеры.

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Сбор организовал фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Кампания стартовала после того, как мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал просьбу о передаче 15 списанных автобусов из польского города Кельце из-за политического скандала.

По состоянию на 15 июня неравнодушным полякам удалось собрать более 532 987 тысяч злотых. На собранные средства планируется выкупить упомянутые автобусы у города Кельце и передать их Виннице.

"Если приобрести и передать автобусы будет невозможно по причинам, не зависящим от организаторов сбора, все собранные средства направят на проекты по защите гражданского населения от российских воздушных атак. Помимо автобусов, планируется приобрести два-три недорогих подержанных автомобиля для обеспечения нужд Винницкого госпиталя ветеранов", – рассказали волонтеры.

Что предшествовало

Власти одного из польских городов планировали передать Виннице 15 городских автобусов Solaris, средний возраст которых составляет около 17 лет. Однако против этого выступили местные правые политики, которые развернули публичную кампанию и раскритиковали передачу транспорта Украине.

Скандал вокруг передачи автобусов возник после того, как часть польских политиков высказалась против помощи. В частности, они упоминали возможность использования одного из автобусов на улице Степана Бандеры в Виннице. По мнению представителя партии "Право и справедливость" Марчина Стемпневского, недопустимо поддерживать города, где чествуют лиц, которых в Польше считают причастными к военным преступлениям.

"В ситуацию вмешались местные правые политики. Они развернули масштабную медийную кампанию, публично выступили против передачи техники и обвинили организаторов в "национальной измене" из-за намерения передать несколько списанных автобусов Solaris", – рассказали организаторы сбора.

В результате мэр Винницы решил отозвать запрос. Глава города объяснил свое решение тем, что гуманитарная помощь не должна становиться предметом политических споров. После этого активисты объявили собственный сбор средств, чтобы самостоятельно выкупить автобусы и передать их украинскому городу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное название "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских СМИ о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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