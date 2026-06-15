Успенский собор в Киеве, являющийся главным храмом Киево-Печерской лавры, не впервые подвергается нападкам со стороны представителей России. Осенью 1941 года церковь была разрушена в результате взрыва, организованного советскими властями.

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Уникальные фото, в частности, были опубликованы на странице сообщества "История Украины в древностях" в социальной сети Facebook. Нынешнее здание было отреставрировано в 2000-х годах.

Что известно

"Момент подрыва Успенского собора Киево-Печерской лавры 3 ноября 1941 года подразделениями НКВД. Уникальная фотография сделана с временной переправы, которую оборудовали немецкие войска на полпути между современным мостом Патона и мостом Метро", – говорится в сообщении.

Архивный снимок навсегда запечатлел преступление советской власти по уничтожению православной святыни, которое уже в наши дни пытается повторить страна-террорист РФ.

Стоит добавить, что взрыв на территории Киево-Печерской лавры прогремел 3 ноября 1941 года. Диверсия, устроенная советскими спецслужбами, уничтожила Успенский собор, построенный еще в XI веке.

С 1998 года начались строительные работы (по проекту архитектора О. Граужиса) по восстановлению храма, которые длились два года. Торжественное освящение восстановленного Успенского собора состоялось 24 августа 2000 года.

Напомним, в результате террористического удара РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были повреждены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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