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Уже не в первый раз: как советские диверсанты уничтожали Успенский собор Киево-Печерской лавры в 1941 году. Уникальные фотографии

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
192
Это не первый раз, когда храм пытаются полностью уничтожить
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Успенский собор в Киеве, являющийся главным храмом Киево-Печерской лавры, не впервые подвергается нападкам со стороны представителей России. Осенью 1941 года церковь была разрушена в результате взрыва, организованного советскими властями.

Уникальные фото, в частности, были опубликованы на странице сообщества "История Украины в древностях" в социальной сети Facebook. Нынешнее здание было отреставрировано в 2000-х годах.

Что известно

"Момент подрыва Успенского собора Киево-Печерской лавры 3 ноября 1941 года подразделениями НКВД. Уникальная фотография сделана с временной переправы, которую оборудовали немецкие войска на полпути между современным мостом Патона и мостом Метро", – говорится в сообщении.

Взрыв на территории Киево-Печерской лавры. 3 ноября 1941 года.
Разрушенный Успенский собор, 1941 год.
Разрушенный Успенский собор, 1941 год.
Разрушенный Успенский собор, 1941 год.

Архивный снимок навсегда запечатлел преступление советской власти по уничтожению православной святыни, которое уже в наши дни пытается повторить страна-террорист РФ.

Успенский собор. 15 июня 2026 года.
Успенский собор. 15 июня 2026 года.

Стоит добавить, что взрыв на территории Киево-Печерской лавры прогремел 3 ноября 1941 года. Диверсия, устроенная советскими спецслужбами, уничтожила Успенский собор, построенный еще в XI веке.

Успенский собор, 1911 год.

С 1998 года начались строительные работы (по проекту архитектора О. Граужиса) по восстановлению храма, которые длились два года. Торжественное освящение восстановленного Успенского собора состоялось 24 августа 2000 года.

Напомним, в результате террористического удара РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были повреждены внутренние помещения сооружения.

Успенский собор.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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