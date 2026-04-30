Официально: в Израиле отказались принимать украденное Россией украинское зерно

Под угрозой санкций со стороны Евросоюза один из ключевых импортеров пшеницы в Израиле, компания Zenziper, отложила прием российского сухогруза PANORMITIS с зерном, которое было украдено на временно оккупированных территорий Украины. В результате судну пришлось развернуться и уйти прочь от берегов Хайфы.

Как сообщает местный 12-й телеканал, поставщика обязали самостоятельно найти другое место для выгрузки товара. В то же время израильские импортеры жалуются на бездействие своего правительства – несмотря на сложность возникшей ситуации, им не оказывают ни помощи, ни профессиональных рекомендаций.

Позиция израильтян

Председатель Ассоциации импортеров зерна и генеральный директор Zenziper Итай Рон настаивает, что сделка вполне законна. "Это поставщик товаров из России, с которым мы работаем уже достаточно давно", – отметил он.

Утром 30 апреля он уже обратился в Министерство иностранных дел Израиля, чтобы получить четкие инструкции относительно дальнейших действий, но ответа не получил. "Нам ничего не сказали", – добавил он.

В то же время Рон не отрицает ключевых фактов: пшеница действительно была загружена во временно оккупированном Бердянске, после чего – перегружена на PANORMITIS в российском порту "Кавказ". Предоставленные украинской стороной спутниковые снимки, Рон также не опровергает. Зато российский поставщик утверждает, что пшеница была выращена в Сибири.

"У меня нет возможности это проверить", – добавляет говорит Итай Рон.

При этом израильский импортер отмечает, что заключенное им соглашение является "каплей в море" зерна, которое экспортирует РФ. Его груз составлял лишь 6000 тонн кормовых сортов пшеницы, тогда как Россия ежегодно продает за границу 40-50 млн тонн зерна.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал такое решение израильской стороны. На своих странице в X он назвал это"положительным моментом", а также"демонстрацией эффективности правовых и дипломатических действий Украины".

"Это также четкий сигнал для всех других судов, капитанов, операторов, страховщиков и правительств: не покупайте краденое украинское зерно. Не становитесь частью этого преступления", – призвал глава МИД.

Сибига предупредил, что Украина продолжает отслеживать PANORMITIS и предостерег другие страны от любых операций с этим сухогрузом.

Что предшествовало

Он предупредил, что Украина будет реагировать подобным образом в отношении любого государства, которое будет участвовать в таких схемах. Ранее посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД, где вручили ноту протеста из-за фактического импорта ворованного украинского зерна:

12 апреля российский сухогруз ABINSK с более 43 тыс. тонн краденой пшеницы с оккупированных украинских территорий после 21 дня простоя приняли в порту израильской Хайфы;

с более 43 тыс. тонн краденой пшеницы с оккупированных украинских территорий после 21 дня простоя приняли в порту израильской Хайфы; 27 апреля в Хайфу прибыл PANORMITIS с 6,2 тыс. тонн пшеницы и более 19 тыс. тонн ячменя, которые загрузили в оккупированных Бердянске и Керчи.

Украина уже обращалась по этому вопросу ранее, но реакция израильской стороны оказалась недостаточной.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил санкциями перевозчикам ворованного зерна. Ограничения планируют согласовать с европейскими партнерами, чтобы соответствующих лиц включили в санкционные списки.

