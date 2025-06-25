'Нельзя позволить России убивать безнаказанно': Макрон осудил российские удары по Днепру и другим городам

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил последние террористические обстрелы Россией Днепра, Киева, Одессы и других городов, которые забрали жизни десятков мирных жителей. Он отметил, что Россию нужно остановить, и нельзя допустить, чтобы страна-агрессор и дальше продолжала безнаказанно убивать людей в Украине.

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Об этом французский лидер 25 июня написал на своем аккаунте в социальной сети Х. Он опубликовал фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды).

Макрон подчеркнул, что Париж остается приверженным поддержке Украины в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением.

"Я решительно осудил массированные российские атаки на Днепр и другие недавние удары по украинским городам в последние недели. Хотя Украина приняла более трех месяцев назад прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, Россия продолжает отвергать мир. Россия бомбит, убивает и нарушает международное право, не привлекаясь к ответственности. России нельзя позволить продолжать убивать безнаказанно", – написал президент Франции.

Он пообещал, что Париж вместе с партнерами продолжит оказывать давление для достижения прочного, долгосрочного и надежного мира в Украине.

Напомним, что днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепр, под вражеской атакой оказался также Самар, одна из ракет взорвалась возле пассажирского поезда. Известно о 19 погибших и более 200 пострадавших, на местах прилетов возникли пожары и разрушения, в облцентре повреждены десятки школ и детсадов, а также медучреждения.

Вночь на 23 июня Россия атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами. Разрушениям подверглась жилая застройка в Шевченковском районе, там разрушен жилой дом. Погибли девять жителей столицы и еще 34 человека пострадали, в области – один погибший и семь травмированных.

Также оккупанты ударили баллистикой по зданию лицея в город Белгород-Днестровский в Одесской области. Погибли три человека, известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп, вероятно, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге (Нидерланды). Встреча лидеров может состоятся в среду, 25 июня.

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