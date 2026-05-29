'Стратегическая необходимость': Франция поддерживает расширение ЕС на Украину, Молдову и Западные Балканы

Франция решительно поддерживает вступление в Европейский Союз Украины, Молдовы и шести государств Западных Балкан. Причем целью этого процесса должно оставаться именно полное членство в блоке стран.

Однако полное членство в ЕС возможно только после выполнения всех необходимых критериев. Об этом заявил представитель МИД Франции Паскаль Конфарвьо.

Стратегическая необходимость

"Франция решительно поддерживает расширение Европейского Союза на шесть стран Западных Балкан, Украину и Молдову, что составляет стратегическую необходимость в нынешнем геополитическом контексте. Целью процесса является полное и полное членство стран-кандидатов, когда они полностью выполнят Копенгагенские критерии, по принципу индивидуальных заслуг каждой страны-кандидата и с учетом всех правил и норм Европейского Союза", – заявил Паскаль Конфарвьо.

По его словам, Франция "очень серьезно" относится к вопросу членства Украины в ЕС. Подход его страны базируется на двух направлениях.

"Первый – это реформы Союза, чтобы он лучше функционировал в пространстве с большим количеством государств-членов. И второй – лучший способ совместить специфику ситуации в Украине и уважение к принципу расширения с уважением к методологии расширения, которой мы всегда придерживались до сих пор", – отметил он.

"Мы остаемся готовыми работать прагматично и определить достаточно реалистичные, операционные решения, которые поощряли бы страны-кандидаты как можно быстрее приближать свое законодательство к нормам Европейского Союза и готовиться к полноценной интеграции в ЕС", – добавил Паскаль Конфарвьо.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер по вступлению в Европейский Союз. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев уже работает над тем, чтобы в июне и в течение лета достичь прогресса в переговорах и уменьшить скепсис отдельных европейских партнеров.

Ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

