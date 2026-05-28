'Рассчитываем на прогресс': Зеленский озвучил планы по открытию переговорных кластеров о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер по вступлению в Европейский Союз. По его словам, Киев работает над тем, чтобы в июне и в течение лета достичь прогресса в переговорах и уменьшить скепсис отдельных европейских партнеров.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Единые новости". Президент подчеркнул, что для открытия переговорных кластеров Украине нужна поддержка каждого государства-члена ЕС, чтобы избежать блокировок.

Украина хочет открыть первый кластер уже в ближайшие недели

По словам Зеленского, Киев сейчас сосредоточен на открытии первого переговорного кластера Fundamentals, который касается основных реформ и базовых критериев членства в Евросоюзе.

"Хотим открыть первый кластер – Fundamentals – в ближайшие недели и потом работать над другими кластерами", – отметил президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на прогресс в этом направлении уже в июне и в другие летние месяцы.

Киев надеется уменьшить скепсис отдельных партнеров

Президент подчеркнул, что для продвижения переговорного процесса необходима консолидированная позиция всех стран ЕС.

"Относительно открытия кластеров. Нам очень нужна позиция каждой страны, чтобы блокировок не было", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина активно работает с партнерами, которые сейчас имеют скептическую позицию относительно дальнейшего расширения Евросоюза.

Отдельно Зеленский отметил поддержку со стороны стран Северной Европы.

"Рассчитываю на понимание всех стран Северной Европы. Швеция полностью нас поддерживает в этом", — подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что и другие партнеры будут работать со странами, которые имеют предостережения относительно переговорного процесса с Украиной.

Украина надеется на результат уже этим летом

Зеленский заявил, что планирует поднимать тему евроинтеграции во время международных переговоров в июне и в течение лета.

"Надеемся, что во время моих переговоров июня или лета мы уменьшим этот скепсис и получим для Украины желаемый важный результат", – подытожил президент.

Напомним, Украина официально получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в 2022 году, а в конце 2023 года лидеры ЕС согласовали начало переговоров о членстве. Сейчас идет подготовка к открытию переговорных кластеров, которые охватывают различные сферы реформ и адаптации украинского законодательства к стандартам Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

