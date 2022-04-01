Бывший народный депутат Украины от ОПЗЖ Вадим Столар заявил о намерении помогать детям, пострадавшим от войны в Украине. Для этого он создал фонд Future for Ukraine. По словам Столара, маленьким украинцам будет оказываться медицинская помощь и психологическая поддержка.

Пикантности этому статусу Столара в ФБ придал тот факт, что он "срочно улетел" на чартере из Украины накануне самой войны, и до сих пор сидит за рубежом. Кроме того, журналистам OBOZREVATEL стало известно, что Столар продал 60% собственного строительного бизнеса тогдашним однопартийцам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку за 90 млн дол. Об этом изданию сообщили читатели в рамках акции #СтопМедведчук, цель которой – охота на украинские активы российских оккупантов и 5-й колонны в Украине. Не лишним будет напомнить, что в период предполагаемой сделки "товарищи" Медведчук и Козак уже пребывали под санкциями СНБО.

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В итоге очень может быть, что стартовый капитал под детский фонд "импортный переселенец" взял именно с профита по этой продаже. Но при всем при этом мультимиллионеру, только от одной сделки с Медведчуком и Козаком выручившему 90 млн. дол, не зазорно просить пожертвования у нас с вами: поскольку поддержка детей, оказывается, главное в жизни Столара, он просит подонатить его фонд.

Кстати, пользуясь случаем, хотим спросить у господина Столара, задонатил ли его фонд "товарищ" Илья Кива, открыто поддержавший путинскую агрессию против Украины и призвавший пуйло сбросить ракету на офис президента. Ведь как оказалось, Кива – креатура Столара, Илья попал в парламент именно по квоте Вадима, а группа Столара в ОПЗЖ блокировала исключение Кивы из фракции, даже после антиукраинских заявлений.

Из этой же новости мы узнали, что пока Вадим Столар отважно воевал в Западной Европе, партийцы из ОПЗЖ коварно отобрали у него депутатский мандат: какой циничный удар в спину отъявленному защитнику детей.

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