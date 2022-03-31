Столар окончательно 'спалился' на Киве и пытается расколоть ОПЗЖ – источники

Бывший народный депутат Украины Вадим Столар через суды пытается вернуть себе мандат, но не находит в этом поддержки среди бывших коллег. Как сообщают источники во фракции, депутаты давно уже хотели избавиться от Столара, поскольку, по их словам, его бизнес-интересы явно доминировали над государственными, политическими и патриотическими.

"Но каждый раз, как только поднимался этот вопрос, находились супервлиятельные силы, заступавшиеся за Вадима, – говорит собеседник OBOZREVATEL, – но ситуация резко изменилась с началом войны. Во-первых, нас всех удивило, как Столар смог вылететь на чартере в период, когда частные борта не выпускались. Во-вторых, камнем преткновения оказался Илья Кива и его проделки".

Кива попал в парламент именно по квоте Столара, и когда он поддержал агрессию России против Украины, депутаты от ОПЗЖ решили исключить путинского симпатика из своих рядов.

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"Но мы не смогли этого сделать, поскольку группа Столара заблокировала это решение. В частности, против голосовали Приходько, Абрамович, Таня Плачкова, Киселев, Христиненко и другие. Это на голову не налезало, и пока Кива не засветился в Москве, призвав сбросить крылатую ракету на офис украинского президента, мы не могли от него избавиться", – сообщает источник.

В итоге Столар последовал за российским кораблем, Кивой, но добровольно. За что и был лишен депутатского мандата согласно решению съезда.

По словам собеседника, Вадим Столар теперь не только вывел часть своих депутатов, но пытается расколоть фракцию. Однако "ничего у него не получится", оптимистично указал наш источник.