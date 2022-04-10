Столтенберг заявил, что НАТО 'в разгаре трансформации' и планирует развернуть постоянные войска на своей границе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное командование работает над планами постоянного присутствия своих войск на восточной границе. Это готовится в ответ на открытое вторжение России в Украину, которое, напомним, длится уже 46-е сутки.

По его словам, решения ожидаются на саммите стран НАТО в июне. О такой фундаментальной трансформации, в разгаре которой находится Альянс, дипломат рассказал в интервью The Telegraph.

Он пояснил, что НАТО планирует "перезагрузку", в результате которой, в случае нападения РФ, роль войск в восточноевропейских странах-членах переместится "с растяжки на полноценное средство сдерживания".

"У нас есть время до саммита, чтобы принять более долгосрочные решения. Это часть перезагрузки, которую мы должны сделать, а именно перейти от сдерживания с помощью растяжки, что является текущей концепцией, к чему-то, что больше связано со сдерживанием путем отрицания или защиты", – пояснил Столтенберг.

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Западные СМИ также цитируют высокопоставленных лиц США. Например, генерал армии Марк Милли на слушаниях в Конгрессе недавно заявил, что он может предусмотреть появление постоянных баз НАТО в таких странах, как Польша, Румыния и прибалтийские республики, для размещения войск с ротацией.

Со своей стороны американский министр обороны Ллойд Остин отметил, что нет решения о "постоянном передовом базировании или дополнительных ротационных силах туда и обратно" или комбинации того и другого.

"Это вопросы, которые необходимо проработать, и мы будем работать над этим с НАТО", – сказал он на слушаниях в Сенате.

Ранее издание Bloomberg указало на препятствия, мешающие союзникам Украины поставлять современное вооружение образца НАТО. Отмечается, что некоторые сторонники Украины в войне против РФ готовы начать помогать стране переходить от оружия советских времен к более современному. В то же время они воздерживаются от этого, чтобы не учить украинские войска использовать такое вооружение, ведь это "может разозлить Кремль".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил убеждение, что РФ боится не расширения НАТО, а распространения демократии, справедливости и свободы. По его словам, нападение страны-агрессора на Украину стало переломным моментом.