Оружие для Украины и гарантии безопасности: Зеленский рассказал о переговорах со Столтенбергом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Киеве с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Основными темами, которые обсудили глава украинского государства и генсек военного блока, стали гарантии безопасности и предоставление Украине вооружения, необходимого для продолжения борьбы с российскими оккупантами.

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По словам президента, Украина хотела бы видеть четкие ответы на вопрос о будущем нашей страны в НАТО. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной результатам переговоров со Столтенбергом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что обсудил с генсеком Альянса предстоящее заседание министров обороны стран-партнеров относительно военной помощи в формате "Рамштайн". В частности, рассматривался вопрос о предоставлении оружия, которое позволит ВСУ двигаться дальше и как можно быстрее установить мир в Европе.

"Этот визит господина генерального секретаря первый за время полномасштабной войны мы трактуем как знак, что Альянс готовый начинать новую главу в отношения с Украиной. Сегодня на переговорах мы затронули основные вопросы. Первое: Рамштайн, заседание, которое состоятся завтра и решения, которые ожидаем от партнеров. В первую очередь это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Чем дальше смогут двигаться наши воины на передовой, тем быстрее в Украине и во всей Европе вернется мир", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обсудил со Столтенбергом нерешительность некоторых стран в вопросе предоставления некоторых видов вооружения. Глава государства подчеркнул, что торможение необходимых действий стоят жизней украинским воинам. При этом президент отметил, что пока Украина не получила жизненно важных оборонительных инструментов.

"Второй вопрос – это некая нерешительность некоторых наших партнеров касательно обороны. Я обратился к господину генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность наших партнеров в поставках некоторого оружия. А именно, дальнобойной, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, это жизни наших воинов, которые пока не получили жизненно необходимых оборонительных инструментов", - отметил президент.

Также Зеленский очертил конкретные ожидания Украины вопросе членства нашей страны в НАТО. Президент отметил, что наша страна высоко ценит военную помощь, но вместе с тем хочет получить конкретный ответ, когда двери НАТО будут открыты.

"Есть частичный ответ на то, какие шаги мы ожидаем, а мы ожидаем именно шаги. Очень конкретные шаги вперед, когда мы хотели бы понять, что Украины будет в НАТО. Мы об этом начали говорить с господином генеральным секретарем. Нам нужно больше, чем тот формат наших взаимоотношений, в которых мы сегодня находимся. Мы высоко ценим, что Украину поддерживают оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина со своей стороны сделает все, чтобы стать членом НАТО. В то же время он добавил, что именно конкретные решения партнеров станут гарантиями безопасности для будущего мира в нашей стране.

"Также мы хотим гарантий безопасности. Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это как компромисс. И это я говорю не нашему обществу, наше общество это четко осознает. Я говорю это некоторым лидерам, которые ищут постоянные компромиссы будущему членству Украины в НАТО. Мы считаем, что это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока мы на этом пути, пока мы еще не в Альянсе, мы хотели бы это утвердить и быть в этом очень конкретными. Мы со своей стороны точно все подготовим", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Украине, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. Он заявил, что наше государство после победы в войне должно стать членом НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники должны предоставлять Украине еще больше оружия и других ресурсов. Только так можно помочь нашей стране победить и вернуть свои территории.

К слову, ранее Столтенберг говорил, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству. Готовятся и многие другие решения, а также "определенные гарантии безопасности" для нашей страны.

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