"Движение Украины в НАТО будет ключевым вопросом": Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от июльского саммита Альянса

На саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству. Готовятся и многие другие решения, а также "определенные гарантии безопасности" для нашей страны.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Мы – Украина". Он подчеркнул: нужно признать, что внутри Альянса идет оживленная дискуссия о том, как действовать в отношении Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жемчужина в этой короне – именно вопрос относительно членства, то есть, как мы движемся к членству", – сказал глава украинской дипломатии.

"Любое решение, которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом", – добавил министр.

Как подчеркнул он, вступление в Альянс для нашего государства – ключевой вопрос, "поскольку нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить дальнейшую агрессию России против Украины".

Кулеба отметил, что Киев ожидает от НАТО четкого алгоритма действий и оперативности "без ПДЧ и без каких-то многолетних планов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США, Германия и Венгрия, согласно заявлению Financial Times, противостоят попыткам таких государств, как Польша и страны Балтии, предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО.

– Генсек организации Йенс Столтенберг ранее назвал условие вступления Украины в НАТО и пообещал поддержку по пути в Альянс. Он заявлял, что предметный разговор о членстве Украины состоится сразу после завершения войны с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!