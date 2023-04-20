Украина должна стать членом НАТО: президент Чехии призвал усилить помощь, чтобы обеспечить победу над РФ

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Украине, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. Он заявил, что наше государство после победы в войне должно стать членом НАТО.

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Об этом Петр Павел заявил на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем Северо-Атлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что Чешская Республика и союзники по альянсу готовы в долгосрочной перспективе поддерживать Украину на пути к прекращению войны, послевоенному восстановлению и членству в НАТО.

Президент Чехии акцентировал, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

"Я рад, что мы все понимаем, что другого выхода, кроме как поддержать Украину, нет. Альтернативой является успех России, который будет означать для нас гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", – заявил Павел.

Столтенберг, в свою очередь, похвалил Павла как твердого сторонника НАТО, а также отметил тот факт, что Чехия уже поставила Украине танки, вертолеты и зенитные комплексы.

По словам генсека, государства-союзники должны продолжать поддерживать подвергшуюся нападению страну и доказать кровавому диктатору РФ Владимиру Путину, что он ошибался в своих планах разгромить украинское сопротивление путем многолетней войны на истощение.

"Очевидно, что нам нужно больше вкладывать в оборону, потому что мы живем в более опасном мире, и мы видим, что президент Путин готов применить силу против своих соседей", – сказал Столтенберг после встречи с Павлом.

Также глава НАТО заявил, что необходимо дальнейшее увеличение ресурсов армии в рамках усиления военного присутствия на восточном фланге альянса. Это, по его мнению, должно удержать Путина от возможного нападения на другие страны .

"Мы также открыты для обсуждения увеличения расходов, если это необходимо", – добавил Павел, подчеркнув, что сейчас важно целенаправленно тратить деньги на новые военные мощности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Павел намерен посетить Украину в ближайшие месяцы. Скорей всего официальный визит политика в Киев придется на апрель.

Павел активно поддерживает вступление Украины в НАТО. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны, которую развязала страна-агрессор Россия.

При этом он готовится к любому из возможных сценариев завершения войны, развязанной Россией. Однако больше Павел склоняется к высокой вероятности победы украинской армии. Впрочем, во многом это зависит от Запада.

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