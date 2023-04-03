НАТО планирует разработать многолетнюю программу поддержки Украины: Столтенберг выступил с заявлением

Страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Первые детали будут согласованы 4 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе (Бельгия).

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Об этом на брифинге 3 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда". Он сказал, что во вторник политики согласуют старт разработки программы.

Она должна усилить оборонные способности нашей страны, укрепить Вооруженные силы Украины и помочь перейти с советского военного оборудования на натовское.

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины", – сказал генсек.

Столтенберг добавил, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, члены НАТО оказали Украине помощь на сумму около 65 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали совместную декларацию, в которой сказано, что Словения поддерживает вступление нашей страны в НАТО.

– Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявлял, что победа Украины над российскими оккупантами станет важнейшим шагом на пути вступления в Альянс.

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