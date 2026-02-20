Беженцев из Украины признали незаменимыми на рынке кадров стране ЕС: правила трудоустройства перепишут

Украинские работники стали незаменимой составляющей чешского рынка труда. Четверть всех работающих иностранцев в Чехии – это беженцы из Украины, но этого все еще мало, поэтому их трудоустройство хотят существенно ускорить.

Об этом, как сообщает Ceske Noviny, заявил министр труда Чехии Алеш Юхелка. По его словам, действующее правительство Андрея Бабиша уже обсуждает проект экономической стратегии, включающий упрощение набора иностранных работников.

В каких отраслях работают украинцы

"Мы уже несколько лет видим – и мы видели это еще до российской агрессии в Украине, – что в плане строительства, ухода за пожилыми людьми в домах престарелых, здравоохранения Чешская Республика точно не сможет обойтись без украинских беженцев в таком большом количестве", – сказал Юхелка и добавил, что рынок труда его страны не сможет обойтись без украинских беженцев.

Сейчас в Чехии трудоустроено 210 тыс. беженцев из Украины. Это 25% из 816,6 тыс. всех иностранцев, работающих в этой стране.

В чешском правительстве официально признали нехватку рабочей силы главным препятствием для роста экономики. Это объясняется рядом факторов, среди которых:

трудоустройство иностранца в Чехии в среднем занимает втрое дольше, чем в Германии или Нидерландах – 6 месяцев;

низкий уровень занятости среди матерей с маленькими детьми или людей предпенсионного возраста.

Как изменится трудоустройство иностранцев в Чехии

По словам Юхелки, на некоторых должностях в Чехии вообще нет работников. Поэтому новый проект экономической стратегии, поддержанный Минтруда, предлагает ряд инноваций, в частности:

ввести механизм контролируемой миграции ;

; благодаря цифровизации госуслуг сократить продолжительность оформления разрешений на проживание иностранцев : для высококвалифицированных рабочих – на 1 месяц, для остальных работников – на два месяца;

: для высококвалифицированных рабочих – на 1 месяц, для остальных работников – на два месяца; увеличить квоты для иностранных работников ;

; принять неполный рабочий день для матерей , которые хотят вернуться из декретного отпуска;

, которые хотят вернуться из декретного отпуска; пересмотр политики в отношении должников – гражданам, у которых изъяли имущество, позволят вернуться на легальный рынок труда ;

; переподготовка специалистов в регионах, где прогнозируется потеря рабочих мест.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Бабиша планирует возобновить практику предшественников и возобновить регистрацию украинцев на разрешение на долгосрочное проживание. В первую очередь программа рассчитана на уже интегрированных украинцев, которые должны соответствовать ряду жестких условий.

