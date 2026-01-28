'Ставят торговлю выше украинского народа': Бессент выразил разочарование Европой из-за покупки российского газа. Видео

В то время как Соединенные Штаты ввели санкции против Индии из-за ее торговых связей с Россией, европейские страны сами покупали энергоносители у государства-агрессора РФ. Вашингтон разочарован такой позицией.

Видео дня

Об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. В телеэфире CNBC он сказал, что деньги, которые Москва зарабатывала на этих сделках, шли на войну против Украины.

Торговля важнее войны

"Я очень разочарован европейцами, потому что они находятся на передовой войны между Украиной и Россией. Индия начала покупать подсанкционную российскую нефть, и знаете, кто покупал нефтепродукты? Европейцы. Поэтому европейцы финансировали войну против самих себя", – сказал представитель администрации Дональда Трампа.

Бессент напомнил, что США ввели санкции, а именно пошлины в размере 25%, против Индии за покупку нефти из РФ.

"Европейцы не желали присоединяться к нам. Оказывается, они заключили торговое соглашение. Поэтому каждый раз, когда вы слышите, как европеец говорит о важности украинского народа, помните, что они ставят торговлю выше украинского народа. Европейская торговля важнее войны в Украине", – раскритиковал действия союзников министр.

Говоря о соглашении, он имел в виду пакт о свободной торговле, который Индия и ЕС официально подписали на саммите в Нью-Дели во вторник, 27 января.

Бессент добавил, что Европа хочет дешевой энергии, но вместо России ее могли бы дать Соединенные Штаты.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Американская технологическая компания Ubiquiti оказалась поставщиком критически важного оборудования, которое используется российскими войсками для управления дронами на войне в Украине. Товары ввозились в обход санкций через соседние с РФ страны.

– Электромеханические устройства для использования в госсекторе России продавала также украинская компания, которая обходила международные санкции благодаря многоуровневой логистической схеме. Ее разоблачили ккраинские правоохранители. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!