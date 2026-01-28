Компания из США продала в Россию критическое оборудование для войны в Украине: как обошли санкции

Американская технологическая компания Ubiquiti оказалась поставщиком критически важного оборудование, которое используется российскими войсками для управления дронами на войне в Украине. Товары ввозились в обход санкций через соседние с РФ страны.

Об этом говорится в журналистском расследовании Hunterbrook Media. Поставки осуществляются через третьи страны, включая Турцию, Армению и Казахстан.

Речь идет о радиомостах – беспроводных устройствах для передачи данных на большие расстояния без прокладки кабеля. Российские захватчики их широко используют для обеспечения связи между подразделениями и управления дронами.

Среди прочих, такое оборудование используют не менее девяти воинских частей, которые обвиняются в военных преступлениях, включая 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, которая причастна к массовым убийствам в Буче на Киевщине в 2022 году.

По оценкам офицера связи украинской армии, именно Ubiquiti является производителем около 80% радиомостов, используемых Вооруженными силами РФ. Причем такая техника фактически не имеет альтернатив, что подтвердили и другие источники среди военнослужащих и поставщиков продукции компании. Это привело к тому, что с начала полномасштабной войны стоимость поставок продукции Ubiquiti в Россию выросла как минимум на 66%.

Онлайн-магазины, торгующие продукцией Ubiquiti в России, используют бренд компании в доменных именах и оформлении сайтов, а некоторые открыто называют себя ее "официальными" дистрибьюторами, хотя компания не имеет представителя в стране-агресоре. Около десяти продавцов согласились поставить оборудование для нужд российской армии.

Отправить в РФ подсанкционное оборудование согласился и официальный дистрибьютор Ubiquiti в Армении – компания ITsupport. А американская Multilink Solutions согласилась оформить поставку в Турцию.

Хотя в самой компании утверждают, что не знают, куда именно дистрибьюторы перепродают ее оборудование, официально об уходе из РФ после 2022 года компания не объявляла. А многие из ее официальных партнеров России и Беларуси продолжают работать и продавать продукцию Ubiquiti в РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили компанию, которая незаконно поставляла в Россию электромеханические устройства для использования в госсекторе страны-агрессора. Международные санкции удавалось обходить благодаря многоуровневой логистической схеме.

