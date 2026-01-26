Компания из Украины продавала в Россию важные для промышленности детали: как обходили санкции

Украинские правоохранители разоблачили украинскую компанию на незаконной поставке в Россию электромеханических устройств для использования в госсекторе страны-агрессора. Международные санкции удавалось обходить благодаря многоуровневой логистической схеме.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины(НАБУ) и Бюро экономической безопасности(БЭБ). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Что выяснило расследование

С августа 2022 года по январь 2023-го одно из предприятий Киевской области продавало оптовые партии отечественных электромеханических устройств для нужд предприятия в РФ, которое сотрудничает с правительственными структурами страны.

для нужд предприятия в РФ, которое сотрудничает с правительственными структурами страны. Оборудование использовалось в системах автоматизации и безопасности РФ , а следовательно имело критическое значение для функционирования госсектора.

, а следовательно имело критическое значение для функционирования госсектора. Для маскировки незаконного экспорта использовалась многоуровневая логистическая схема: продукцию оформляли на фиктивное предприятие, зарегистрированное на территории Ближнего Востока, после чего – транзитом через страны Европейского Союза доставляли в РФ.

Схемы разоблачили и остановили в январе 2023 года. К тому времени украинское предприятие переправило в РФ несколько партий электромеханических устройств на общую сумму около 9 млн грн.

Сейчас трем должностным лицам предприятия сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция за это нарушение предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Шурме сообщили о подозрении за энергетический бизнес в оккупации

Украинские правоохранители разоблачили схему хищения средств для выплат по "зеленому" тарифу, на которой зарабатывали частные предприятия в оккупации – сумму убытков оценили в 141,3 млн гривен. Среди подозреваемых может быть экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Солнечные электростанции подконтрольные его компаниям находились в Васильевском районе Запорожской области. Предприятия заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу и продолжали получать выплаты даже после оккупации этой территории в 2022 году, хотя произведенная электроэнергия прекратила поступать в энергосистему Украины.

Как ранее OBOZ.UA сообщал, что на Полтавщине разоблачили предпринимателя, который торговал с Россией во время полномасштабной войны. Владелец производства медицинского и косметологического оборудования продавал его, в частности, компании работницы Госдумы РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!