'Стальной еж': Украина имеет план 'Б' на защиту после войны, если гарантии безопасности союзников не сработают – Politico

Украина остро нуждается в надежных гарантиях безопасности от своих западных союзников как непременной составляющей любого мирного соглашения с Россией. Однако Киев сомневается в том, что партнеры действительно смогут предотвратить новое нападение РФ, поэтому готовит "план Б".

Видео дня

Он заключается в серьезном усилении собственных вооруженных сил и наращивании боевой мощи украинской армии, которая, по меткому выражению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должна превратиться в "стального дикобраза". Детали этого "плана Б" раскрывает издание РоІітісо.

Украина готовит "план Б"

Как отмечает издание, Киев опасается, что западные гарантии безопасности могут оказаться не слишком надежными, чтобы сдержать Кремль от нового вторжения в Украину после завершения текущей полномасштабной войны. В украинской столице приходит осознание: Украина должна превратиться в "стального дикобраза" – чтобы никому в Кремле больше в голову не пришло на нее нападать.

Такую меткую метафору для послевоенной Украины придумала в прошлом году Урсула фон дер Ляйен: она призвала украинскую власть превратить страну "в стального дикобраза, неперевариваемого для нынешних и будущих агрессоров". На практике это означает существование постоянной боеспособной многочисленной армии, значительные инвестиции в новейшие технологии беспилотников и ракет, а также отечественное производство оружия.

И Киев эту позицию президента Еврокомиссии разделяет.

"Украина прошла фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны базироваться. Ранее видение было сосредоточено преимущественно на обязательствах по защите, предоставляемых партнерами. Однако сегодня существует четкое понимание того, что основой любых гарантий безопасности должна быть армия Украины и ее оборонная промышленность", – сказала в комментарии РоІітісо глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Однако до превращения в "стального дикобраза" Украине еще предстоит пройти немалый путь. Следует создать устойчивый оборонный сектор, реформировать свои системы закупок, обновить систему набора персонала, продолжать совершенствовать технологии беспилотников, создавать ракеты дальнего удара, оснастить свои вооруженные силы современными танками, артиллерией и самолетами (Киев сейчас собирается приобрести до 150 истребителей Saab JAS-39E Gripen шведского производства), а также получить миллиарды помощи для создания армии, которую Россия будет бояться атаковать снова.

Будущая безопасность Украины заключается, прежде всего, в "устойчивости производства", убежден гендиректор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко.

"Не отдельные системы вооружения и не разовые технологические прорывы, а способность оборонной промышленности работать со временем, под давлением, с предсказуемым объемом производства", – отметил он.

Гарантии безопасности необходимы, поскольку президент США Дональд Трамп исключил желаемый вариант для Украины – приглашение к вступлению в НАТО, блока, защищающего своих членов статьей 5 о совместной обороне.

Без вступления в НАТО Украине приходится полагаться на двусторонние соглашения, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства в рамках альянса. Поэтому Киев, отмечает РоІітісо, осторожно относится к таким соглашениям, поскольку Украина уже обожглась на обещаниях США и Великобритании по Будапештскому меморандуму, когда отказалась от своего ядерного потенциала в обмен на ничто.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Запад пообещал Украине "солидные" гарантии безопасности.

"Некоторые европейские союзники объявили, что после достижения соглашения они развернут войска в Украине. Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли на Черном море. Соединенные Штаты будут опорой", – сказал он.

Однако Россия уже неоднократно заявляла, что будет выступать против любых гарантий безопасности для Украины.

"Мы не знаем, какие гарантии были согласованы, но, очевидно, это гарантии для украинского режима, который придерживался русофобского, неонацистского политического курса", – заявил на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Да и надежность обещаний президента США Дональда Трампа в Киеве воспринимают со скепсисом. Ведь второй приход главы Белого дома к власти сопровождается резкими разворотами в политике, от желания отобрать у Дании Гренландию до нападок на союзников по НАТО и налаживания теплых связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Начнет ли Трамп войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет. Введёт ли Трамп санкции против России за нарушение любого режима прекращения огня? Очень маловероятно", – написал аналитик Тимоти Эш, который изучает Россию и Украину.

Поэтому учитывая то, что любые гарантии безопасности от союзников могут не сработать, Киев разработал "план Б", основанный на фундаментальном принципе – полагаться прежде всего на себя.

"Чем дольше длится война, тем больше украинцы убеждаются, что они должны полагаться, прежде всего, на себя. Это отражает как разочарование предыдущими обязательствами по безопасности, взятыми перед Украиной, так и скептицизм относительно перспектив членства в НАТО, а также растущую уверенность в собственной способности Украины противостоять врагу", – отмечает Алена Гетьманчук.

Составляющие плана – сильное войско, реформы и развитие "армии дронов"

РоІітісо пишет, что ключевым элементом будущих сил сдерживания является большая армия. После завершения войны она, по настоянию Украины, должна быть численностью в 800 тысяч человек.

Однако учитывая то, что в случае прекращения боевых действий значительная часть действующих военных захотят демобилизоваться и вернуться к своим довоенным профессиям, создание и содержание большой армии мирного времени потребует значительных усилий и затрат, в том числе и на ее организацию и надлежащую оплату для солдат.

"Для этого Украине нужно улучшить военную подготовку на всех уровнях, а также трансформировать свою организационную и штабную структуру", – убежден глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Зато министр обороны Украины Михаил Федоров обещает проведение реформ в армии и масштабную цифровизацию.

"Наша цель — трансформировать систему: провести военную реформу, улучшить инфраструктуру фронта, искоренить ложь и коррупцию, а также способствовать новой культуре лидерства и доверия, чтобы те, кто достигает реальных результатов, были вознаграждены и имели возможности для роста", – говорит чиновник.

Заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен" Третьего армейского корпуса Константин Немичев настаивает: назрела необходимость изменений в подготовке новобранцев и к усилению образования для офицеров и сержантов, учитывая, что они являются костяком армии.

"Человек должен понимать, что его научили воевать, и быть готовым к этому. А командиры должны иметь лидерские качества... и тогда люди не будут самовольно убегать (из армии. – Ред.) в таком количестве", – подчеркнул он.

Другое направление усилий Украины будет направлено на обеспечение украинской армии достаточным количеством смертоносных дронов. Уже сейчас украинские чиновники отмечают, что ежемесячно на поле боя погибают около 35 тыс. российских захватчиков – в основном именно благодаря дроновым ударам. И усиление уже существующего потенциала может стать сдерживающим фактором для России, который остановит ее от нового нападения.

По словам Федорова, Украина создала рынок дронов, беспилотный флот, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и перехватчики.

"Но невозможно бороться с помощью новых технологий, опираясь на старую организационную структуру", – подчеркнул чиновник.

В 2025 году Министерство обороны заключило контракты на 4,5 миллиона дронов FPV и потратило более 110 миллиардов гривен (2,1 миллиарда евро) на закупки, связанные с дронами. Это втрое больше, чем годом ранее.

"В сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и ударных систем производство уже измеряется сотнями и тысячами единиц. На этом этапе ключевой задачей является стабильность от партии к партии и контроль качества, обеспечение бесперебойной работы производственных линий или ухудшение производительности", – сказал гендиректор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко.

Украина также разрабатывает собственные ракеты. Если их будет достаточно – Россию можно будет сдерживать от нового нападения угрозой возобновления разрушительных ударов по российским НПЗ, инфраструктуре и военным целям.

"Предыдущие обещания украинской оборонной компании Fire Point — производить около 200 ракет Flamingo FP-5 в месяц, каждая с боеголовкой весом 1150 килограммов и дальностью полета 3000 километров — не оправдались, хотя некоторые из них были использованы для поражения российских целей. Но Украина имеет другие крылатые ракеты и дальнобойные беспилотники, которые могут поражать цели глубоко внутри России. Она также работает над тактической баллистической ракетой с дальностью полета 500 км, несущей 200-килограммовую боеголовку, вместе с Великобританией", – пишет РоІітісо.

Реализация этих замыслов требует мощной "оборонки" и наличия денег у государства.

По состоянию на 2025 год украинские оборонные предприятия имели мощности для производства вооружений на сумму около 35 млрд долларов. Однако Украина, которая в условиях полномасштабной войны находится в трудном финансовом положении, смогла заключить контрактов на сумму лишь около 12 млрд долларов, отметил Федирко.

"До 60 процентов мощностей остается недоиспользованными. Бездолгосрочных контрактов, предсказуемого финансирования, защищенных производственных площадок, автоматизации, где это возможно, и отечественной испытательной базы серийное производство невозможно поддерживать", – сказал гендиректор Украинского совета оборонной промышленности.

Кроме оснащения собственных вооруженных сил, Украина надеется экспортировать оружие, что осложняется действующими правилами военного времени.

Новые инициативы ЕС по расходам на оборону, такие как программа SAFE "Кредиты на оружие" на сумму 150 миллиардов евро, открыты для украинской промышленности. Блок также планирует предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро, две трети которого будут направлены на оборону.

Юридически обязательные соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и европейскими государствами, а также потенциальное присутствие многонациональных сил "коалиции желающих" являются важными вопросами в текущих мирных переговорах.

"Однако их в значительной степени рассматривают как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замену", – сказала Гетьманчук.

Для президента Украины Владимира Зеленского это означает наращивание собственного оборонного потенциала Украины для сдерживания России.

"С таким соседом украинцы должны быть такими же эффективными хозяевами обороны своего государства, чтобы Украина всегда была независимой и свободной от России", – подчеркивал глава государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что, несмотря на обещанное Трампом отсутствие российских ударов по украинской энергетике во время экстремальных морозов, в ночь на 3 февраля российские войска нанесли сильнейший удар по энергетике в этом году. В частности, в Харькове из-за этого возникла чрезвычайная ситуация со светом и теплом после атаки.

После массированного комбинированного удара войск РФ Зеленский обратился к международному сообществу. Он подчеркнул, что если у мира нет силы остановить российские удары, – то вряд ли есть сила гарантировать неразжигание войны снова.

Зато президент США в том, что Россия фактически совершает геноцид, атакуя объекты энергетики и теплогенерации, чтобы оставить украинцев при морозах более 20 градусов без тепла и света, проблемы не видит. Уже после атаки он похвалил Путина за то, что тот "сдержал свое слово" и якобы не атаковал Украину целую неделю – хотя российские удары не прекращались ни на день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!