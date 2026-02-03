Если у мира нет силы остановить российские удары, то кто поверит, что есть сила гарантировать неразжигание войны снова, – Зеленский

После масштабного ночного обстрела украинской инфраструктуры и точечных атак, которые продолжались в течение 3 февраля, президент Владимир Зеленский задал риторический вопрос: может ли кто-то гарантировать Украине мир, если миру не удается остановить российские удары. Необходимы "шаги, которые обеспечат доверие", а также давление на государство агрессора РФ.

Видео дня

Об этом президент заявил в вечернем обращении к народу. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Ставка России на войну должна получить ответ мира

"У нас постоянно под ударами Харьков, Запорожье, Днепр, Киев, общины Донетчины, Херсонщины. Сегодня в Запорожье российский дрон убил двух прохожих, просто по улице – им по 18 лет было. Мои соболезнования родным.

Войну надо останавливать. Но если у мира – у Америки, у Европы – нет силы остановить российские удары, то кто поверит, что есть сила гарантировать реальное неразжигание войны снова? Нужны шаги, которые обеспечат доверие ко всему, что происходит между разными сторонами сейчас. И нужно давление, чтобы у России был мотив вкладываться в дипломатию, а не в войну на уничтожение", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал усилить санкции против Кремля и напомнил, что Конгресс США давно работает над таким законопроектом. Важно, чтобы этот процесс двигался.

Что касается ЕС, то европейские партнеры готовят 20-й пакет экономических ограничений. Они могли бы "сделать решительные шаги в отношении российских нефтяных танкеров, которые зарабатывают деньги на войну".

"В Европе нужны такие же сильные возможности, которые сейчас есть у Америки, чтобы не просто останавливать танкеры (или не только их останавливать), которые возят нефть для России, но чтобы конфисковывать и танкеры, и нефть. Очень просим. Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру", – отметил глава государства.

Пока только от Украины ожидают уступок. Но РФ тоже должна в чем-то уступить – главным является остановка агрессии.

"Тот, кто войну начал, должен сделать шаги на деэскалацию и остановку войны. Если этого нет и пока этого нет, каждый российский удар бьет не просто по нашей энергетике, не просто по нашим городам и общинам в -20. Каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну", – указал Зеленский на очевидный момент.

Именно поэтому Киев ожидает реакции Вашингтона. Президент напомнил, что именно американская сторона, лично Дональд Трамп попросили у РФ прекратить бить по энергетике на время дипломатии и такой холодной зимней погоды.

"Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики – неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше? Они врали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине. И сейчас, даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас – Украину – своими штурмами", – сказал президент.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 3 февраля Российская Федерация применила 521 средство воздушного нападения, чтобы обстрелять Украину. Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винниччина, Одесщина.

– Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время этого удара оккупанты сделали ставку на большое количество баллистических ракет, что существенно усложнило работу украинской ПВО.

– Обстрел энергетики 3 февраля был самым сильным в 2026 году. Из-за вражеских ударов часть населенных пунктов осталась без света, отопления, воды.

