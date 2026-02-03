РФ ударила по энергетике 8 областей, сотни тысяч людей без тепла: что происходит со светом после атаки
После масштабной атаки России 3 февраля в Украине очень сложная ситуация в энергетике, особенно на фоне температуры воздуха до -25 градусов. В столице – два района и более 1000 домов остались без отопления в сильные морозы. Удары по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева людей, также произошли в Харькове (сотни домов без тепла) и Днепре. Сильно пострадала и Одесская область. По всем остальным регионам действуют отключения электроэнергии.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщают президент Владимир Зеленский, Министерство энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение электроэнергии 3 февраля: главное
- Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям в Киеве, Харькове и Днепре. Было задействовано более 70 ракет и 450 ударных дронов.
- В Минэнерго назвали атаку очередным российским преступлением против человечности и попыткой зимнего геноцида, ведь цели – исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы.
- Наибольшие удары понесли были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и Киев, Днепровщина, Одесская область, Винницкая область.
- В частности, РФ снова атаковала теплоэлекстростанции, по данным ДТЭК, существенно пострадало оборудование. Это была уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года, а всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС были атакованы врагом более 220 раз.
- Аварийные отключения света введены в части Киева, а также в Харьковской и Житомирской областях.
- Во всех остальных областях – графики почасовых отключений. Их расписание и различается в зависимости от региона.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключение электроэнергии и тепла в областях: какова ситуация
Киев
Под атакой оказались ТЭС и подстанция, соединяющая Ровенскую АЭС со столицей и центральными регионами.
Экстренные отключения введены для части левого берега, в Дарницком и Днепровском районах. На правом – продолжают действовать временные индивидуальные графики, которые неравномерны и не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители ранее.
Без тепла утром оказалось 1170 многоэтажек, сообщил мэр города Виталий Кличко. Таким образом, Дарницкий и Днепровский районы почти полностью без отопления.
Харьковская область
Вследствие обстрелов в Харькове и Харьковской области применяются аварийные отключения.
Российские удары, по данным городских властей, направлены именно по энергообъектам. В городе уже приняли вынужденное решение слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов. Они получают тепло от одной из крупнейших теплоэлектроцентралей. Это делают, чтобы предотвратить замерзание и разрушение теплосетей.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что при температуре около -20 градусов это сложный, но необходимый шаг. Он напомнил, что в городе круглосуточно будет работать 101 пункт несокрушимости, при необходимости обещают оперативно разворачивать дополнительные пункты обогрева.
Также в Харькове возможны перебои в работе электротранспорта. Чтобы обеспечить передвижение по городу, власти запускают дополнительные автобусные маршруты.
Одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения из-за атаки РФ, и восстановление пока невозможно, заявил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук. Именно поэтому, по его словам, из теплосетей около 800 домов будут сливать воду – чтобы избежать аварий.
Одесская область
Более 50 тысяч жителей Одесской области остались без света. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
"В части Киевского, Приморского и Одесского районов исчез свет из-за аварийной ситуации. Специалисты уже выехали на место аварии для выполнения ремонта и восстановления электроснабжения", – сообщают в ДТЭК.
В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды. В части Одесской области там, где есть техническая возможность, применяются графики стабилизационных отключений:
Винницкая область
Поражена ТЭС, последствия уточняются. Без электроэнергии остались десятки населенных пунктов.
Житомирская область
Введены аварийные отключения электроэнергии. В целях безопасности и защиты устройств жителей региона просят выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Дополняется