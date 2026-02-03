РФ ударила по энергетике 8 областей, сотни тысяч людей без тепла: что происходит со светом после атаки

После масштабной атаки России 3 февраля в Украине очень сложная ситуация в энергетике, особенно на фоне температуры воздуха до -25 градусов. В столице – два района и более 1000 домов остались без отопления в сильные морозы. Удары по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева людей, также произошли в Харькове (сотни домов без тепла) и Днепре. Сильно пострадала и Одесская область. По всем остальным регионам действуют отключения электроэнергии.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают президент Владимир Зеленский, Министерство энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами , а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям в Киеве, Харькове и Днепре. Было задействовано более 70 ракет и 450 ударных дронов .

В Минэнерго назвали атаку очередным российским преступлением против человечности и попыткой зимнего геноцида, ведь цели – исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы.

Наибольшие удары понесли были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и Киев, Днепровщина, Одесская область, Винницкая область.

В частности, РФ снова атаковала теплоэлекстростанции, по данным ДТЭК, существенно пострадало оборудование. Это была уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года, а всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС были атакованы врагом более 220 раз.

Аварийные отключения света введены в части Киева, а также в Харьковской и Житомирской областях.

Во всех остальных областях – графики почасовых отключений. Их расписание и различается в зависимости от региона.

Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключение электроэнергии и тепла в областях: какова ситуация

Киев

Под атакой оказались ТЭС и подстанция, соединяющая Ровенскую АЭС со столицей и центральными регионами.

Экстренные отключения введены для части левого берега, в Дарницком и Днепровском районах. На правом – продолжают действовать временные индивидуальные графики, которые неравномерны и не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители ранее.

Без тепла утром оказалось 1170 многоэтажек, сообщил мэр города Виталий Кличко. Таким образом, Дарницкий и Днепровский районы почти полностью без отопления.

Харьковская область

Вследствие обстрелов в Харькове и Харьковской области применяются аварийные отключения.

Российские удары, по данным городских властей, направлены именно по энергообъектам. В городе уже приняли вынужденное решение слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов. Они получают тепло от одной из крупнейших теплоэлектроцентралей. Это делают, чтобы предотвратить замерзание и разрушение теплосетей.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что при температуре около -20 градусов это сложный, но необходимый шаг. Он напомнил, что в городе круглосуточно будет работать 101 пункт несокрушимости, при необходимости обещают оперативно разворачивать дополнительные пункты обогрева.

Также в Харькове возможны перебои в работе электротранспорта. Чтобы обеспечить передвижение по городу, власти запускают дополнительные автобусные маршруты.

Одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения из-за атаки РФ, и восстановление пока невозможно, заявил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук. Именно поэтому, по его словам, из теплосетей около 800 домов будут сливать воду – чтобы избежать аварий.

Одесская область

Более 50 тысяч жителей Одесской области остались без света. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

"В части Киевского, Приморского и Одесского районов исчез свет из-за аварийной ситуации. Специалисты уже выехали на место аварии для выполнения ремонта и восстановления электроснабжения", – сообщают в ДТЭК.

В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды. В части Одесской области там, где есть техническая возможность, применяются графики стабилизационных отключений:

Винницкая область

Поражена ТЭС, последствия уточняются. Без электроэнергии остались десятки населенных пунктов.

Житомирская область

Введены аварийные отключения электроэнергии. В целях безопасности и защиты устройств жителей региона просят выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

