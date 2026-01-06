США развернули в Британии спецподразделения, которые захватили Мадуро и ликвидировали Бен Ладана: что это может означать

США перебросили на британскую авиабазу Fairford, что на юге Англии, подразделения 160-го авиационного полка специальных операций Night Stalkers, бойцов Delta и SEAL Team 6. А также самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider и транспортные MH-47G Chinook, которые специализируются на доставке спецназовцев для ночных рейдов.

Об этом пишет военный портал Defense Express. Издание отмечает, что развертывание элитных спецподразделений США в Великобритании связывают с подготовкой к операции по захвату российского нефтяного танкера.

Состав переброшенных в Британию сил США

Начиная с 3 января американская военно-транспортная авиация начала осуществлять регулярные рейсы боингом C-17A Globemaster III на авиабазу RAF Fairford. Туда было перемещено более 10 транспортных самолетов. На базе также приземлились и остались две "летающие батареи" AC-130J Ghostrider и конвертоплан CV-22.

А на авиабазе Mildenhall, что на востоке страны, разместились патрульные самолеты P-8 Poseidon. Впоследствии на сервисах отслеживания полетов в британском небе засветился уникальный тяжелый военно-транспортный вертолет MH-47G Chinook, который стоит на вооружении только сил специальных операций США.

По информации авторитетного издания Aviationist, речь идет о переброске на территорию Великобритании подразделений 160-го авиационного полка специальных операций армии США с минимум двумя вертолетами MH-47G Chinook и пятью многоцелевыми вертолетами MH-60M Black Hawk.

Также есть признаки того, что кроме сил этого подразделения переброшены бойцы еще двух отрядов специального назначения: спецподразделения ВМС США - SEAL Team 6 и легендарного 1-го оперативного отряда спецназначения Delta.

Интересно, что именно подразделение 160-го авиационного полка спецопераций участвовало в недавнем захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А спецподразделение SEAL Team 6 известно тем, что его бойцы ликвидировали Осаму бен Ладена.

Причины развертывания

По информации, которую получило американское издание CBS, Пентагон планирует провести операцию по перехвату связанного с Венесуэлой подсанкционного танкера Bella 1, который Россия просила не трогать.

21 декабря береговая охрана США попыталась перехватить это судно, но оно подняло российский флаг. А 30 декабря танкер переименовался в Marinera. Сейчас он находится в северной части Атлантического океана недалеко от берегов Британии.

Танкер находится под санкциями и, как считается, пытается обойти морскую блокаду.

Однако развернутых сил для захвата одного танкера, на котором даже может находиться вооруженная охрана, выглядит несколько избыточным.

Что может означать развертывание американских спецподразделений:

Усиление санкционного давления. США таким образом демонстрируют готовность применять военную силу для обеспечения морской блокады и санкций против российских энергоносителей.

Сигнал сдерживания. Развертывание таких подразделений в Европе расценивается как сигнал Москве о высокой готовности США к быстрому реагированию на угрозы.

Береговая охрана США приостановила операцию по захвату Bella 1после того, как на его борту появился нарисованный флаг РФ. Танкер более десяти дней находился под преследованием в нейтральных водах Атлантики.

Россия обратилась с официальной просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. Это танкер, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США. Bella 1 внезапно стал российским и теперь имеет другое имя.

