На борту турецкого нефтяного танкера Bella 1 нарисовали флаг РФ, чтобы защититься от США – WP

Береговая охрана США приостановила операцию по захвату нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появился нарисованный флаг РФ. Американские власти опасаются, что судно могло формально получить российскую принадлежность, что резко повышает риски прямого дипломатического конфликта.

Танкер более десяти дней находился под преследованием в нейтральных водах Атлантики. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американские силовые структуры.

Как отмечают американские чиновники, корабли Береговой охраны США держались на расстоянии около полумили от Bella 1, имея полную техническую и тактическую готовность к силовому захвату судна. Однако окончательное решение требовало согласования с Белым домом.

Ситуация резко изменилась после того, как на корпусе танкера появился российский флаг, нанесенный примитивным способом. Именно этот шаг заставил США временно остановить активную фазу операции и перейти к выяснению юридического статуса судна.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, захват возможен в случае отсутствия государственной принадлежности судна или подозрения в использовании фальшивого флага. В начале преследования американская сторона крайне скептически оценивала легальность регистрации Bella 1 и считала его частью "теневого флота".

Эксперты по международному морскому праву предостерегают: если выяснится, что танкер действительно был перерегистрирован в России, даже формально, любая попытка его силового задержания может быть расценена как эскалация межгосударственного уровня.

В Вашингтоне не исключают, что Москва могла прибегнуть к манипуляциям –, в частности, оформить регистрацию задним числом без надлежащих инспекций, чтобы усложнить действия США и создать прецедент для политического давления.

Bella 1 принадлежит турецкой компании и находится под американскими санкциями из-за транспортировки иранской нефти. Речь идет о поставках, которые, по версии США, могли осуществляться в интересах террористических группировок, в частности "Хезболлы", йеменских хуситов и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Аналитики относят танкер к так называемому "теневому флоту", который используется для перевозки подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы в обход международных ограничений. Сейчас США пытаются выяснить правовой статус Bella 1 исключительно по дипломатическим каналам, отложив силовые действия на неопределенный срок.

