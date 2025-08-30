США после новых ударов РФ по Украине усомнились в стремлении Путина к миру и пригрозили последствиями

Последние атаки России по Украине вызвали серьезное беспокойство в США. Массированные обстрелы жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания Британского совета ставят под сомнение искренность заявлений Кремля о стремлении к миру.

Видео дня

Об этом на Совбезе ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США Джон Келли. Он подчеркнул: атаки на гражданские объекты должны быть немедленно прекращены.

"Последние удары по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских, разрушениям жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания, где расположен Британский совет, ставят под сомнение серьезность желания России достичь мира", – сказал Келли.

По словам Келли, президент США Дональд Трамп уже предупредил Москву о возможных новых экономических санкциях в случае продолжения агрессии.

"Эти меры могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического благосостояния России", - подчеркнул Келли.

Келли призвал РФ воспользоваться шансом прекратить насилие и приблизиться к мирному урегулированию. По его словам, США приложили "исключительные усилия" для завершения войны, и сейчас все зависит от решений Кремля. Двусторонняя встреча лидеров России и Украины, по мнению США, является необходимым шагом для мира.

"Лидеры России и Украины должны согласиться провести двустороннюю встречу", - сказал Келли.

Что предшествовало

После очередного массированного ракетно-дронового удара России по территории Украины президент Владимир Зеленский призвал мир наконец отреагировать на российский терроризм. Глава государства констатировал, что Москве плевать на слова и дипломатические призывы, поэтому пора переходить от слов к реальным делам.

С вечера 29 августа российские войска атаковали Украину ударными БПЛА. А уже ночью враг нанес удары по ряду регионов баллистическими и крылатыми ракетами. Раздавались взрывы в Запорожье, Днепре и других городах. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Напомним, 30 августа под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, десятки людей получили ранения, один погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 27 августа, после более тихих последних дней и ночей Россия устроила атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов из ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА было в северных областях.

