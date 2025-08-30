'РФ наплевать на слова, нужные действия': Зеленский призвал мир наказать Москву за новый обстрел Украины

После очередного массированного ракетно-дронового удара России по территории Украины президент Владимир Зеленский призвал мир наконец отреагировать на российский терроризм. Глава государства констатировал, что Москве плевать на слова и дипломатические призывы, поэтому пора переходить от слов к реальным делам.

Зеленский подчеркнул, что Украина ждет действий Америки, Европы и всего мира после очередных российских ударов. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Последствия российского террора

По словам президента, в Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке. Зеленский подчеркнул, что в областном центре известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и о детях.

Также Зеленский добавил, что ночью работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. В целом только за одну ночь 30 августа от удара пострадали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Президент отметил, что в основном пострадала гражданская инфраструктура: дома и предприятия. Зеленский заявил, что за ночью россияне использовали около 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет.

"Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов. Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто закачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические. Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги", – заявил президент Украины.

