США поддерживают план ЕС об использовании замороженных активов России для Украины – Reuters

США полностью поддерживают идею использования Европейским Союзом замороженных российских активов для поддержки Украины. Речь идет о 185 млрд евро, которые – без их конфискации – предлагает использовать Европейская Комиссия.

Видео дня

Всего в Европе сейчас заморожены российские суверенные активы на около 210 млрд евро. Подробности со ссылкой на источник сообщает Reuters.

Что известно

Источник Reuters из США сообщил, что Вашингтон полностью поддерживает использование Европейским Союзом замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с Россией.

"Поскольку Запад стремится усилить давление на Москву, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам ЕС использовать до 185 миллиардов евро (217 миллиардов долларов) – большую часть из 210 миллиардов евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации", – указано в материале.

На условиях анонимности собеседник Reuters отметил, что Белый дом "абсолютно поддерживает (ЕС) и шаги, которые они сейчас предпринимают, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент".

В Reuters также напомнили, что российские активы в Европе на сумму около 300 млрд долларов были заблокированы после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в 2022 году, когда США и союзники запретили проведение любых операций с российским центральным банком и министерством финансов.

Дискуссии по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины продолжаются в ЕС уже достаточно давно. Сейчас прогресс в этом вопросе сдерживает Бельгия: в этой стране размещено большинство активов, поэтому Брюссель обеспокоен возможными рисками для государства в случае принятия решения.

Reuters также отмечает, что в конце октября президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", надеясь с помощью экономического давления заставить Москву прекратить войну против Украины. Сейчас, утверждает источник издания, Вашингтон наблюдает за последствиями введения санкций и действиями подсанкционных компаний, а также обдумывает "еще несколько вещей, которые мы могли бы сделать, чтобы попытаться усилить давление", пояснил собеседник Reuters.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Трамп заявил, что рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть. После встречи с главой венгерского правительства Виктором Орбаном президент США объявил о намерении сделать исключение для Венгрии, ведь "это замечательная страна", которая "не имеет выхода к морю".

Также Трамп признал, что Путин не хочет прекращать войну. По его словам, Москва теряет около 7000 солдат в неделю и "гораздо больше, чем Украина", но при этом продолжает боевые действия. Неуступчивостью российского диктатора в вопросе завершения войны Трамп объяснил отмену своей встречи с ним, которая должна была состояться в Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!