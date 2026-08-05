США официально передали координацию военной помощи Украине одной из европейских стран: что это означает

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет поручил USEUCOM, Европейскому командованию США, "провести реорганизацию" так называемой SAG-U – Группы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Реорганизация подразумевает "перераспределение полномочий, что повысит функциональную эффективность и результативность помощи Украине в сфере безопасности", и одновременно "передачу руководства по ключевым элементам этой миссии союзникам для высвобождения ресурсов США для других глобальных приоритетов".

Видео дня

Об этом сообщает USEUCOM. Такая реорганизация якобы "не повлияет на поддержку Украины со стороны США", подчеркнули в Европейском командовании.

Америка станет заместителем

В USEUCOM не сообщили, кому именно будет передана координация военной помощи Украине. В свою очередь Посольство США в Украине отметило, что в немецком Вайсбадене генерал-лейтенант Гийом Бопер "уже принял командование SAG-U от генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда".

Оба являются американскими генералами. Таким образом, именно США пока остаются страной, главенствующей в SAG-U.

Одновременно армия США цитирует слова верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича, который сказал, что "уже через год командование SAG-U возьмет на себя европеец или канадец, а Америка станет заместителем командующего". Именно так Гринкевич в Вайсбадене прокомментировал передачу командования SAG-U.

И вообще, группа SAG-U уже через год может исчезнуть, добавил он.

"Союзники показали, что могут взять на себя инициативу в поддержке обороны Украины. SAG-U всегда задумывалась как временное командование. Его реорганизация основана на прогрессе, который мы уже наблюдали, помогая создать условия для прочного мира в Украине", – сказал Гринкевич.

Американская помощь

"Реорганизация SAG-U не уменьшает нашей поддержки или приверженности Украине. Мы будем продолжать оказывать поддержку Украине, координируя свои действия с USEUCOM и SAG-U в соответствии с политикой США", – в свою очередь пояснил представитель армии США в Европе и Африке полковник Майкл Вайсман.

Как сообщал OBOZ.UA, долгосрочное соглашение о производстве ракет Patriot для Украины не будет заключено до начала зимы. В то же время США будут выполнять первоочередные задачи, в частности обеспечение Украины необходимыми средствами противовоздушной обороны, пообещал посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Тема стала актуальной после неожиданного заявления американского президента Дональда Трампа, который, отвечая на вопрос о возможности производства ракет Patriot в Украине, сказал, что уже "не уверен, мы рассматриваем этот вопрос".

Эти слова Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Отчитываясь об этой встрече, украинский лидер подтвердил, что стороны обсудили вопрос совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных инициатив. Владимир Зеленский прямо не утверждал, что Трамп согласился на производство боеприпасов для Patriot в Украине, но назвал встречу "хорошей".

Причем ранее, еще во время встречи в Анкаре, Трамп первым предложил Зеленскому, чтобы Украина сама производила перехватчики для Patriot. И уже в тот же день у нашего государства появилось письменное соглашение с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков.

Это – пожалуй, все, что нужно знать и понимать об американской помощи Украине...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!