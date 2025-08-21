'США не должны нести это бремя': Джей Ди Вэнс объяснил, кто должен взять на себя 'львиную долю' расходов на гарантии безопасности для Украины

США не планируют брать на себя большую часть расходов на гарантии безопасности для Украины. "Львиную долю" должны оплачивать страны Европы.

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. По его мнению, Соединенные Штаты не должны "нести это бремя" в виде расходов на гарантии безопасности, зато должны быть полезными, если это необходимо для остановки войны.

Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Европа будет играть ведущую роль.

"Независимо от того, какую форму это будет иметь, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется взять на себя ответственность", – заявил он.

Перед этим американское издание Politico писало, что высокопоставленный представитель Пентагона заявил небольшой группе союзников вечером 19 августа, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности для Украины.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

По данным Reuters, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с РФ.

Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую США могут предложить Украине, кроме поставок вооружения.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, аналогичном 5-му пункту Устава НАТО, но без фактического членства Украины в Альянсе.

В Офисе президента 21 августа информировали, что Украина готовит военную компоненту гарантий безопасности, уже начата активная работа.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Times, в Европе хотят развертывания американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать потенциальное повторное вторжение России. Европейские союзники призывают США сделать это в рамках гарантий безопасности для Украины.

