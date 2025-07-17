США могут продать Украине системы Patriot из собственных запасов, – посол при НАТО

Команда Соединенных Штатов вместе с командами стран Европы сейчас "быстро работают" над вопросом безотлагательной поставки вооружения в Украину, прежде всего, систем противовоздушной обороны Patriot. Одновременно в администрации президента США рассматривают вопрос продажи Украине таких систем из собственных запасов американской армии.

Видео дня

Об этом 17 июля заявил постоянный представитель Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер. В то же время он отметил, что такая продажа ЗРК Patriot может состояться только при наличии избыточного количества таких систем в США.

"Мы никогда не собираемся ставить Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и для начала собираемся обеспечить себе все необходимое. В то же время, я думаю, мы все признаем отчаянные потребности, которые Украина имеет сейчас, немедленно, как на поле боя, так и для защиты своих городов", – сказал он.

По его словам, все еще "продолжается разговор" о том, будут ли США продавать украинцам системы Patriot, которые уже есть в собственных военных арсеналах. Причем для команды американского президента сейчас оба вопроса поставки систем ПВО Украине в приоритете – и закупка систем странами НАТО, и возможность приобретения таких систем украинцами непосредственно в США.

"Мы все в спешке работаем, чтобы способствовать этому и завершить (поставки), и я считаю, что дела на самом деле движутся очень быстро", – сказал Мэттью Уитакер, но отказался назвать дату, "когда все это будет завершено".

Он отметил, что Соединенные Штаты "ведут ежедневные переговоры" с союзниками по этому поводу, поэтому можно ожидать объявления по этому поводу "в ближайшие месяцы". Мэттью Уитакер также добавил, что США и страны НАТО "договорились об отсутствии неожиданностей и пробелов" в процессах поставки оружия Украине.

В свою очередь главнокомандующий НАТО в Европе, генерал США Алексус Гринкевич заявил, что уже "идет подготовка к поставке первых систем и ракет Patriot в Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что провел первый разговор с Алексом Гринкевичем и получил твердые гарантии относительно нового пакета вооружений для Украины и дальнейшей поддержки нашего государства со стороны США и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!