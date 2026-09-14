Не знаю, есть ли в спорте приз "За веру в успех". Если есть, то я бы вручил его украинцу, полузащитнику сборной страны и лондонского "Челси" Михаилу Мудрику.

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После длительного разбирательства, связанного с допинговым делом, Мудрик получил возможность вернуться на футбольное поле. Положительный допинг-тест Мудрик сдал в 2024 году во время выступлений за сборную Украины. В его пробе был обнаружен мельдоний. Футболист на протяжении всего разбирательства отрицал намеренное употребление запрещенного препарата и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В январе 2026 года Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию. В апреле он подал апелляцию в CAS. Мудрик верил в справедливость и в свой успех. Однако 31 июля 2026 года дело было урегулировано в результате соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и Мудриком при согласии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В соответствии с соглашением футболист признал нарушение антидопинговых правил, а срок его дисквалификации был приравнен к уже отбытому. Таким образом, Мудрик получил право немедленно вернуться к соревнованиям.

Причиной дела стал мельдоний – запрещенное вещество, обнаруженное в его допинг-пробе. При этом за время рассмотрения дела ВАДА внесло изменения в технические требования к определению мельдония. Согласно новым правилам, концентрация вещества, обнаруженная в пробе Мудрика, при проведении теста по действующим на тот момент требованиям уже не стала бы основанием для возбуждения антидопингового дела.

Таким образом, путь в большой футбол, на котором Михаил отсутствовал с ноября 2024 года, для него официально был открыт. Мудрик вернулся к тренировкам с "Челси", принял участие в предсезонной подготовке и получил возможность вновь выйти на поле.

Однако дальнейшая футбольная судьба 25-летнего украинца уже решалась в клубе. В итоге "Челси" отдал Мудрика в годичную аренду лондонскому "Тоттенхэму". Напомню, что в январе 2023 года "Челси" заплатил за переход Мудрика из донецкого "Шахтера" около 70 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Считаю, что смена клуба для Михаила может стать хорошим вариантом. В "Тоттенхэме", который возглавляет хорошо знакомый ему по работе в "Шахтере" итальянец Роберто Де Дзерби, Мудрик получил №27. Сам тренер не раз отмечал качества украинского футболиста и рассчитывал на него после его возвращения в футбол.

1 сентября "Тоттенхэм" официально объявил об аренде Мудрика на сезон. Уже через несколько дней украинец впервые появился на поле в составе нового клуба. В матче чемпионата Англии против "Ноттингем Форест" он провел 20 минут, впервые сыграв в официальном матче почти за два года. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Но тут пришла новая неудача. На тренировке Мудрик получил травму голеностопа. После медицинского обследования стало известно, что украинец пропустит ближайшие матчи. По оценкам британских СМИ, его восстановление может занять около шести-восьми недель.

Таким образом, планы Мудрика сыграть за сборную Украины в ближайших матчах рухнули. А ведь возвращение в национальную команду должно было стать еще одним важным этапом его возвращения в большой футбол.

Обидно, досадно, но такова футбольная жизнь.