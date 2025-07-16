Трамп заявил, что ракеты Patriot для Украины уже отгружаются

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии.

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При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент отметил, что сейчас поставки ракет для ЗРК Patriot в Украину будет осуществлять Германия, но США получат возврат средств за переданные ракеты-перехватчики. Также Трамп добавил, что за дальнейшие поставки вооружения украинской армии будет платить НАТО и в отдельных случаях страны ЕС напрямую.

"Они (ракеты к ЗРК Patriot, – ред.) приходят из Германии, а затем их заменяет Германия. И во всех случаях Соединённые Штаты получают полный возврат средств. Итак, как вы знаете, это Европейский союз, если посмотреть, в основном, дела Европейского союза, но давайте представим это в форме НАТО, это очень похоже, но НАТО будет платить нам за всё. В некоторых случаях страны Европейского союза будут платить нам напрямую. Мы всегда получаем свои деньги обратно в полном объёме", – сказал Трамп.

Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Украина ждет подробностей относительно обещания президента США Дональда Трампа передать "17 Patriot". Если речь идет о батареях, это было бы "огромным числом".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

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