США могут признать Россию государством-спонсором терроризма: в Сенате назвали условие. Видео

В среду, 22 октября, Комитет Сената (верхняя палата Конгресса США) по иностранным делам одобрил ряд важных для Украины законопроектов, которые должны увеличить для РФ цену ее агрессии и приблизить нас к длительному, справедливому миру. Один из них предусматривает объявление России государством-спонсором терроризма.

Это может произойти, если оккупанты не вернут более 19 тысяч похищенных ими украинских детей. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она раскрыла детали законопроекта S.2805 об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозврата Россией более 19 тысяч украинских детей.

"Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона госсекретарь США должен подать Конгрессу США отчет, который должен установить и засвидетельствовать, что украинские дети, похищенные Россией с момента полномасштабного вторжения, воссоединились со своими семьями/опекунами; продолжается процесс реинтеграции таких детей в украинское общество. Если госсекретарь США не может это засвидетельствовать, он немедленно признает РФ государством-спонсором терроризма", – написала Стефанишина.

О поддержке Комитетом этого законопроекта рассказала и сенатор-демократ Джин Шахин. Она была единогласной. Этот и еще два законопроекта имеют сильную двухпартийную поддержку, отметила политик.

"Мы с нетерпением ждем их рассмотрения в ближайшее время, чтобы мы могли присоединиться к европейцам, которые рассматривают использование конфискованных активов в Украине, и все мы объединим усилия и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину", – сказала Шахин.

Какие еще законопроекты одобрил Комитет по иностранным делам

Это законопроект S.2918 о внедрении закона "REPO" – о конфискации замороженных активов РФ и передаче их на нужды Украины.

Законопроект предусматривает перевод всех замороженных российских суверенных активов в размере примерно 5 млрд долларов США, находящихся под юрисдикцией Штатов, на счет с начислением процентов. Документ призывает президента США перенаправлять не менее 250 млн долларов США с этого счета в пользу Украины каждые 90 дней. Также законопроект предусматривает активную дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перенаправлять Украине не менее 5% (примерно 15 млрд долларов США) активов РФ.

Третий поддержанный законопроект – S.2657 STOP China and Russia Act of 2025 – должен помешать поддержке войны РФ со стороны Китая в координации с союзниками и партнерами США. В частности, через перекрытие финансовых каналов и санкции в отношении организаций и лиц КНР, участвующих в экспорте оружия и технологий двойного использования в РФ.

Теперь должно состояться рассмотрение этих законопроектов в Сенате в соответствии с расписанием, определенным лидером республиканского большинства Джоном Туном.

Ранее Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России. Документ, который в апреле этого года инициировал республиканец Линдси Грэм, имеет поддержку 84 других законодателей, что практически гарантирует его принятие в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия похитила около 19 тысяч украинских детей со временно оккупированных территорий. По его словам, это одна из самых болезненных тем войны, поскольку часть детей была не только депортирована в страну-агрессора, но и погибла в результате боевых действий.

Глава государства подчеркнул, что сейчас удалось вернуть 1600 детей домой. Для этого Украина реализует программу Bring Kids Back, к которой уже присоединились 40 стран.

